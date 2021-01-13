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新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/01/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日　時間17:00）
香港疫情全球數據
9,386
確診/疑似
+42(較上日)		 161
死亡個案
+1(較上日)		 8,584
治癒人數
+60(較上日)
環球疫情全球數據
92,259,675
確診累積
+578,977(較上日)		 1,973,554
死亡個案
+14,050(較上日)		 66,401,447
治癒人數
+402,753(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 212,895 23,369,732 14,109,618 389,621
印度 10,396 10,495,816 10,129,111 151,564
巴西 61,804 8,195,637 7,284,945 204,726
俄羅斯 22,850 3,471,053 2,854,088 63,370
英國 45,653 3,173,296 1,406,967 83,342
法國 19,330 2,864,360 210,315 68,939
土耳其 9,809 2,346,285 2,218,464 23,152
意大利 14,242 2,303,263 1,653,404 79,819
西班牙 25,438 2,137,220 196,958 52,683
德國 18,287 1,968,326 1,616,761 43,203
哥倫比亞 14,179 1,816,082 1,646,892 46,782
阿根廷 13,783 1,744,704 1,527,861 44,848
墨西哥 14,395 1,556,028 1,168,354 135,682
波蘭 0 1,395,779 1,138,126 31,593
伊朗 0 1,299,022 1,088,465 56,360
南非 13,105 1,259,748 1,019,123 34,334
烏克蘭 6,409 1,166,652 856,719 21,110
秘魯 2,881 1,040,231 971,000 38,399
荷蘭 105 895,543 11,174 12,664
捷克 10,801 855,600 692,547 13,656
美國疫情全球數據
23,369,732
確診累積
+212,895(較上日)		 389,621
死亡個案
+3,906(較上日)		 14,109,618
治癒人數
+132,288(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 45,742 2,804,651 1,184,183 31,081
德克薩斯州 26,947 2,024,742 1,625,831 31,100
佛羅里達州 14,896 1,503,482 776,811 23,231
紐約州 15,040 1,197,391 496,437 40,016
伊利諾伊州 6,642 1,040,168 795,588 19,497
俄亥俄州 7,981 792,938 648,724 9,815
佐治亞州 9,193 773,692 360,443 11,662
賓夕法尼亞州 7,260 739,227 542,737 18,136
田納西州 3,478 660,874 579,345 8,011
亞利桑那州 8,559 636,100 86,757 10,482
中國大陸疫情全球數據
87,706
確診累積
+94(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,294
治癒人數
+22(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 2 2,078 2,028 8
上海 5 1,573 1,477 7
浙江 0 1,308 1,296 1
河南 0 1,302 1,273 22
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 0 998 951 9
安徽 0 993 987 6
黑龍江 16 988 950 13
新疆 0 980 977 3
香港疫情全球數據
9,386
確診累積
+42(較上日)		 161
死亡個案
+1(較上日)		 8,584
治癒人數
+60(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 806 701 36
觀塘區 0 750 679 11
油尖旺區 0 646 588 9
沙田區 0 578 548 8
九龍城區 0 569 496 9
深水埗區 0 552 460 19
葵青區 0 508 480 5
東區 0 488 440 11
元朗區 0 467 416 8
屯門區 0 434 387 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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