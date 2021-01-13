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|新型冠狀肺炎全球疫情（01月13日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|9,386
確診/疑似
+42(較上日)
|161
死亡個案
+1(較上日)
|8,584
治癒人數
+60(較上日)
|環球疫情全球數據
|92,259,675
確診累積
+578,977(較上日)
|1,973,554
死亡個案
+14,050(較上日)
|66,401,447
治癒人數
+402,753(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|212,895
|23,369,732
|14,109,618
|389,621
|印度
|10,396
|10,495,816
|10,129,111
|151,564
|巴西
|61,804
|8,195,637
|7,284,945
|204,726
|俄羅斯
|22,850
|3,471,053
|2,854,088
|63,370
|英國
|45,653
|3,173,296
|1,406,967
|83,342
|法國
|19,330
|2,864,360
|210,315
|68,939
|土耳其
|9,809
|2,346,285
|2,218,464
|23,152
|意大利
|14,242
|2,303,263
|1,653,404
|79,819
|西班牙
|25,438
|2,137,220
|196,958
|52,683
|德國
|18,287
|1,968,326
|1,616,761
|43,203
|哥倫比亞
|14,179
|1,816,082
|1,646,892
|46,782
|阿根廷
|13,783
|1,744,704
|1,527,861
|44,848
|墨西哥
|14,395
|1,556,028
|1,168,354
|135,682
|波蘭
|0
|1,395,779
|1,138,126
|31,593
|伊朗
|0
|1,299,022
|1,088,465
|56,360
|南非
|13,105
|1,259,748
|1,019,123
|34,334
|烏克蘭
|6,409
|1,166,652
|856,719
|21,110
|秘魯
|2,881
|1,040,231
|971,000
|38,399
|荷蘭
|105
|895,543
|11,174
|12,664
|捷克
|10,801
|855,600
|692,547
|13,656
|美國疫情全球數據
|23,369,732
確診累積
+212,895(較上日)
|389,621
死亡個案
+3,906(較上日)
|14,109,618
治癒人數
+132,288(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|45,742
|2,804,651
|1,184,183
|31,081
|德克薩斯州
|26,947
|2,024,742
|1,625,831
|31,100
|佛羅里達州
|14,896
|1,503,482
|776,811
|23,231
|紐約州
|15,040
|1,197,391
|496,437
|40,016
|伊利諾伊州
|6,642
|1,040,168
|795,588
|19,497
|俄亥俄州
|7,981
|792,938
|648,724
|9,815
|佐治亞州
|9,193
|773,692
|360,443
|11,662
|賓夕法尼亞州
|7,260
|739,227
|542,737
|18,136
|田納西州
|3,478
|660,874
|579,345
|8,011
|亞利桑那州
|8,559
|636,100
|86,757
|10,482
|中國大陸疫情全球數據
|87,706
確診累積
+94(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,294
治癒人數
+22(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,078
|2,028
|8
|上海
|5
|1,573
|1,477
|7
|浙江
|0
|1,308
|1,296
|1
|河南
|0
|1,302
|1,273
|22
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|北京
|0
|998
|951
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|黑龍江
|16
|988
|950
|13
|新疆
|0
|980
|977
|3
|香港疫情全球數據
|9,386
確診累積
+42(較上日)
|161
死亡個案
+1(較上日)
|8,584
治癒人數
+60(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|806
|701
|36
|觀塘區
|0
|750
|679
|11
|油尖旺區
|0
|646
|588
|9
|沙田區
|0
|578
|548
|8
|九龍城區
|0
|569
|496
|9
|深水埗區
|0
|552
|460
|19
|葵青區
|0
|508
|480
|5
|東區
|0
|488
|440
|11
|元朗區
|0
|467
|416
|8
|屯門區
|0
|434
|387
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫