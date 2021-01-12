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【新冠疫情】加州動物園3隻猩猩確診 首宗猿類動物染疫
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|9,344
確診/疑似
+60(較上日)
|160
死亡個案
+1(較上日)
|8,524
治癒人數
+56(較上日)
|環球疫情全球數據
|91,653,234
確診累積
+639,878(較上日)
|1,958,712
死亡個案
+11,015(較上日)
|65,984,724
治癒人數
+601,857(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|216,307
|23,152,069
|13,977,013
|385,464
|印度
|11,724
|10,485,420
|10,114,980
|151,389
|巴西
|28,043
|8,133,833
|7,273,237
|203,617
|俄羅斯
|22,934
|3,448,203
|2,825,430
|62,804
|英國
|46,275
|3,127,643
|1,406,967
|82,096
|法國
|4,166
|2,845,030
|208,997
|68,198
|土耳其
|10,220
|2,336,476
|2,208,451
|22,981
|意大利
|12,530
|2,289,021
|1,633,839
|79,203
|西班牙
|61,422
|2,111,782
|196,958
|52,275
|德國
|13,164
|1,948,530
|1,590,192
|42,401
|哥倫比亞
|15,003
|1,801,903
|1,632,614
|46,451
|阿根廷
|8,704
|1,730,921
|1,518,715
|44,654
|墨西哥
|7,594
|1,541,633
|1,160,373
|134,368
|波蘭
|5,394
|1,395,779
|1,138,126
|31,593
|伊朗
|6,408
|1,299,022
|1,088,465
|56,360
|南非
|15,046
|1,246,643
|973,265
|33,579
|烏克蘭
|5,393
|1,160,243
|841,666
|20,915
|秘魯
|2,166
|1,037,350
|970,916
|38,335
|荷蘭
|5,468
|890,566
|11,089
|12,512
|印尼
|10,047
|846,765
|695,807
|24,645
|美國疫情全球數據
|23,152,069
確診累積
+216,307(較上日)
|385,464
死亡個案
+2,004(較上日)
|13,977,013
治癒人數
+286,799(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|38,772
|2,758,909
|1,163,350
|30,386
|德克薩斯州
|21,806
|1,997,795
|1,603,061
|30,795
|佛羅里達州
|11,576
|1,488,586
|772,692
|23,075
|紐約州
|15,202
|1,182,351
|494,462
|39,808
|伊利諾伊州
|4,776
|1,033,526
|787,503
|19,363
|俄亥俄州
|7,892
|784,957
|639,080
|9,703
|佐治亞州
|7,454
|764,499
|359,659
|11,475
|賓夕法尼亞州
|1,551
|731,967
|537,353
|17,907
|田納西州
|3,527
|657,396
|568,910
|7,865
|北卡羅萊納州
|5,936
|629,124
|521,475
|7,578
|中國大陸疫情全球數據
|87,612
確診累積
+59(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,272
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,076
|2,025
|8
|上海
|4
|1,568
|1,471
|7
|浙江
|0
|1,308
|1,296
|1
|河南
|1
|1,302
|1,273
|22
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|北京
|1
|998
|951
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|1
|972
|949
|13
|香港疫情全球數據
|9,344
確診累積
+60(較上日)
|160
死亡個案
+1(較上日)
|8,524
治癒人數
+56(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|806
|701
|36
|觀塘區
|0
|750
|679
|11
|油尖旺區
|0
|646
|588
|9
|沙田區
|0
|578
|548
|8
|九龍城區
|0
|569
|496
|9
|深水埗區
|0
|552
|460
|19
|葵青區
|0
|508
|480
|5
|東區
|0
|488
|440
|11
|元朗區
|0
|467
|416
|8
|屯門區
|0
|434
|387
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫