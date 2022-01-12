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新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2022/01/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日　時間19:00）
香港疫情全球數據
13,002
確診/疑似
+22(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,304
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
314,396,882
確診累積
+2,727,677(較上日)		 5,524,923
死亡個案
+8,096(較上日)		 271,997,007
治癒人數
+2,884,523(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 729,604 63,390,876 52,763,331 863,896
印度 194,720 36,070,510 34,630,536 484,655
巴西 71,447 22,630,142 21,626,836 620,281
英國 115,280 14,732,594 10,945,874 150,609
法國 368,149 12,573,263 8,672,310 126,059
俄羅斯 17,946 10,702,150 9,758,364 318,432
土耳其 74,266 10,117,954 9,394,089 83,980
意大利 220,519 7,774,863 5,500,938 139,559
德國 37,954 7,631,453 6,836,600 115,274
西班牙 134,942 7,592,242 5,200,054 90,383
阿根廷 134,439 6,533,635 5,654,746 117,595
伊朗 0 6,210,298 6,054,670 131,940
哥倫比亞 23,074 5,380,841 5,077,826 130,460
印尼 0 4,267,451 4,116,648 144,144
波蘭 16,173 4,248,559 3,741,583 100,938
墨西哥 33,626 4,170,066 3,363,803 300,574
烏克蘭 7,117 3,716,988 3,530,624 97,737
南非 5,668 3,534,131 3,298,672 92,649
荷蘭 0 3,400,076 2,859,338 21,106
菲律賓 32,161 3,058,634 2,797,816 52,654
美國疫情全球數據
63,390,876
確診累積
+729,604(較上日)		 863,896
死亡個案
+2,560(較上日)		 52,763,331
治癒人數
+394,513(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 91,420 6,259,531 6,182,023 77,508
德克薩斯州 55,492 5,156,284 4,457,672 77,039
佛羅里達州 47,709 4,853,967 3,651,369 62,813
紐約州 56,160 4,369,536 2,554,429 61,439
伊利諾伊州 28,110 2,488,380 1,837,430 32,028
賓夕法尼亞州 22,245 2,316,537 2,278,638 37,899
俄亥俄州 19,611 2,226,881 1,854,943 30,435
佐治亞州 24,865 2,050,127 1,581,515 31,744
北卡羅萊納州 17,705 1,905,265 1,620,648 19,706
密歇根州 0 1,904,949 1,342,025 30,014
中國大陸疫情全球數據
104,198
確診累積
+138(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 96,077
治癒人數
+203(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,804 4,512
廣東 27 3,584 3,386 8
上海 20 3,372 3,017 7
陝西 8 2,798 1,285 3
河南 62 2,147 1,608 22
浙江 1 2,086 1,542 1
黑龍江 0 2,035 2,022 13
雲南 0 1,838 1,772 2
江蘇 1 1,629 1,622 0
河北 0 1,458 1,451 7
香港疫情全球數據
13,002
確診累積
+22(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,304
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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