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日本央行預計 物價將進一步上升
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|13,002
確診/疑似
+22(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,304
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|314,396,882
確診累積
+2,727,677(較上日)
|5,524,923
死亡個案
+8,096(較上日)
|271,997,007
治癒人數
+2,884,523(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|729,604
|63,390,876
|52,763,331
|863,896
|印度
|194,720
|36,070,510
|34,630,536
|484,655
|巴西
|71,447
|22,630,142
|21,626,836
|620,281
|英國
|115,280
|14,732,594
|10,945,874
|150,609
|法國
|368,149
|12,573,263
|8,672,310
|126,059
|俄羅斯
|17,946
|10,702,150
|9,758,364
|318,432
|土耳其
|74,266
|10,117,954
|9,394,089
|83,980
|意大利
|220,519
|7,774,863
|5,500,938
|139,559
|德國
|37,954
|7,631,453
|6,836,600
|115,274
|西班牙
|134,942
|7,592,242
|5,200,054
|90,383
|阿根廷
|134,439
|6,533,635
|5,654,746
|117,595
|伊朗
|0
|6,210,298
|6,054,670
|131,940
|哥倫比亞
|23,074
|5,380,841
|5,077,826
|130,460
|印尼
|0
|4,267,451
|4,116,648
|144,144
|波蘭
|16,173
|4,248,559
|3,741,583
|100,938
|墨西哥
|33,626
|4,170,066
|3,363,803
|300,574
|烏克蘭
|7,117
|3,716,988
|3,530,624
|97,737
|南非
|5,668
|3,534,131
|3,298,672
|92,649
|荷蘭
|0
|3,400,076
|2,859,338
|21,106
|菲律賓
|32,161
|3,058,634
|2,797,816
|52,654
|美國疫情全球數據
|63,390,876
確診累積
+729,604(較上日)
|863,896
死亡個案
+2,560(較上日)
|52,763,331
治癒人數
+394,513(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|91,420
|6,259,531
|6,182,023
|77,508
|德克薩斯州
|55,492
|5,156,284
|4,457,672
|77,039
|佛羅里達州
|47,709
|4,853,967
|3,651,369
|62,813
|紐約州
|56,160
|4,369,536
|2,554,429
|61,439
|伊利諾伊州
|28,110
|2,488,380
|1,837,430
|32,028
|賓夕法尼亞州
|22,245
|2,316,537
|2,278,638
|37,899
|俄亥俄州
|19,611
|2,226,881
|1,854,943
|30,435
|佐治亞州
|24,865
|2,050,127
|1,581,515
|31,744
|北卡羅萊納州
|17,705
|1,905,265
|1,620,648
|19,706
|密歇根州
|0
|1,904,949
|1,342,025
|30,014
|中國大陸疫情全球數據
|104,198
確診累積
+138(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|96,077
治癒人數
+203(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,804
|4,512
|廣東
|27
|3,584
|3,386
|8
|上海
|20
|3,372
|3,017
|7
|陝西
|8
|2,798
|1,285
|3
|河南
|62
|2,147
|1,608
|22
|浙江
|1
|2,086
|1,542
|1
|黑龍江
|0
|2,035
|2,022
|13
|雲南
|0
|1,838
|1,772
|2
|江蘇
|1
|1,629
|1,622
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|13,002
確診累積
+22(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,304
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫