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新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/01/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日　時間08:00）
香港疫情全球數據
9,284
確診/疑似
0(較上日)		 159
死亡個案
0(較上日)		 8,468
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
91,454,319
確診累積
+440,963(較上日)		 1,953,882
死亡個案
+6,185(較上日)		 65,659,247
治癒人數
+276,380(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 178,294 23,114,056 13,826,959 385,013
印度 6,183 10,479,879 10,110,634 151,364
巴西 28,043 8,133,833 7,272,713 203,617
俄羅斯 0 3,425,269 2,800,675 62,273
英國 46,268 3,127,636 1,406,967 82,096
法國 3,717 2,844,581 208,997 68,195
土耳其 10,220 2,336,476 2,208,451 22,981
意大利 12,530 2,289,021 1,633,839 79,203
西班牙 61,422 2,111,782 196,958 52,275
德國 5,753 1,941,119 1,571,218 42,097
哥倫比亞 15,003 1,801,903 1,632,614 46,451
阿根廷 8,704 1,730,921 1,518,715 44,654
墨西哥 0 1,534,039 1,150,422 133,706
波蘭 0 1,390,385 1,130,460 31,264
伊朗 0 1,292,614 1,081,736 56,262
南非 15,046 1,246,643 973,265 33,579
烏克蘭 0 1,154,850 825,299 20,719
秘魯 2,166 1,037,350 970,916 38,335
荷蘭 5,448 890,546 11,078 12,512
印尼 0 836,718 688,739 24,343
美國疫情全球數據
23,114,056
確診累積
+178,294(較上日)		 385,013
死亡個案
+1,553(較上日)		 13,826,959
治癒人數
+136,745(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 23,071 2,743,208 1,155,887 30,154
德克薩斯州 15,340 1,991,329 1,588,672 30,782
佛羅里達州 11,576 1,488,586 772,692 23,075
紐約州 14,758 1,181,907 494,462 39,806
伊利諾伊州 4,776 1,033,526 787,503 19,363
俄亥俄州 7,892 784,957 639,080 9,703
佐治亞州 7,454 764,499 359,659 11,475
賓夕法尼亞州 1,551 731,967 520,490 17,907
田納西州 3,527 657,396 568,910 7,865
北卡羅萊納州 5,936 629,124 521,475 7,578
中國大陸疫情全球數據
87,559
確診累積
+6(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,253
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,076 2,025 8
上海 4 1,568 1,471 7
浙江 0 1,308 1,296 1
河南 0 1,301 1,273 22
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 0 997 951 9
安徽 0 993 987 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 1 972 949 13
香港疫情全球數據
9,284
確診累積
0(較上日)		 159
死亡個案
0(較上日)		 8,468
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 806 701 36
觀塘區 0 750 679 11
油尖旺區 0 646 588 9
沙田區 0 578 548 8
九龍城區 0 569 496 9
深水埗區 0 552 460 19
葵青區 0 508 480 5
東區 0 488 440 11
元朗區 0 467 416 8
屯門區 0 434 387 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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