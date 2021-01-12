  • 9°C
香港時間 : 2021112日 (二) 03:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/01/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日　時間03:00）
香港疫情全球數據
9,284
確診/疑似
0(較上日)		 159
死亡個案
0(較上日)		 8,468
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
91,139,331
確診累積
+125,975(較上日)		 1,949,604
死亡個案
+1,907(較上日)		 65,437,873
治癒人數
+55,006(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 13,807 22,949,569 13,692,368 383,587
印度 6,183 10,479,879 10,110,634 151,364
巴西 3,723 8,109,513 7,231,336 203,202
俄羅斯 0 3,425,269 2,800,675 62,273
英國 46,198 3,127,566 1,406,967 82,096
法國 0 2,840,864 208,354 67,885
土耳其 10,220 2,336,476 2,208,451 22,981
意大利 12,530 2,289,021 1,633,839 79,203
西班牙 0 2,050,360 196,958 51,874
德國 5,414 1,940,780 1,571,076 41,808
哥倫比亞 0 1,786,900 1,621,019 46,114
阿根廷 0 1,722,217 1,511,750 44,495
墨西哥 0 1,534,039 1,150,422 133,706
波蘭 0 1,390,385 1,130,460 31,264
伊朗 0 1,292,614 1,081,736 56,262
南非 0 1,231,597 966,368 33,163
烏克蘭 0 1,154,850 825,299 20,719
秘魯 0 1,035,184 969,863 38,280
荷蘭 5,416 890,514 10,952 12,511
印尼 0 836,718 688,739 24,343
美國疫情全球數據
22,949,569
確診累積
+13,807(較上日)		 383,587
死亡個案
+127(較上日)		 13,692,368
治癒人數
+2,154(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,720,137 1,126,623 29,965
德克薩斯州 0 1,975,989 1,581,028 30,684
佛羅里達州 0 1,477,010 768,664 22,920
紐約州 0 1,167,149 492,692 39,592
伊利諾伊州 4,776 1,033,526 779,737 19,363
俄亥俄州 0 777,065 634,085 9,628
佐治亞州 0 757,045 358,390 11,458
賓夕法尼亞州 0 730,416 520,490 17,895
田納西州 0 653,869 565,197 7,785
北卡羅萊納州 5,936 629,124 487,090 7,578
中國大陸疫情全球數據
87,553
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,252
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,075 2,024 8
上海 0 1,564 1,471 7
浙江 0 1,308 1,296 1
河南 0 1,301 1,273 22
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 0 997 951 9
安徽 0 993 987 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 971 949 13
香港疫情全球數據
9,284
確診累積
0(較上日)		 159
死亡個案
0(較上日)		 8,468
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 806 701 36
觀塘區 0 750 679 11
油尖旺區 0 646 588 9
沙田區 0 578 548 8
九龍城區 0 569 496 9
深水埗區 0 552 460 19
葵青區 0 508 480 5
東區 0 488 440 11
元朗區 0 467 416 8
屯門區 0 434 387 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【英國疫情】超市或成中招熱點 料強制民眾戴口罩進內
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間03:00）
【國會暴亂】阿諾舒華辛力加狠批 暴徒猶如納粹份子
【國會暴亂】阿諾舒華辛力加狠批 暴徒猶如納粹份子
【移民澳洲】避風港簽證僅3千港人受惠 議員促永久收留身在澳洲者
【移民澳洲】避風港簽證僅3千港人受惠 議員促永久收留身在澳洲者
【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普
【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免