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【英國疫情】超市或成中招熱點 料強制民眾戴口罩進內
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|9,284
確診/疑似
0(較上日)
|159
死亡個案
0(較上日)
|8,468
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|91,047,247
確診累積
+33,891(較上日)
|1,948,476
死亡個案
+779(較上日)
|65,409,062
治癒人數
+26,195(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|9
|22,935,771
|13,690,217
|383,461
|印度
|0
|10,473,696
|10,100,053
|151,265
|巴西
|3,723
|8,109,513
|7,231,336
|203,202
|俄羅斯
|0
|3,425,269
|2,800,675
|62,273
|英國
|0
|3,081,368
|1,406,967
|81,567
|法國
|0
|2,840,864
|208,354
|67,885
|土耳其
|0
|2,326,256
|2,198,150
|22,807
|意大利
|12,530
|2,289,021
|1,633,839
|79,203
|西班牙
|0
|2,050,360
|196,958
|51,874
|德國
|3,302
|1,938,668
|1,570,286
|41,670
|哥倫比亞
|0
|1,786,900
|1,621,019
|46,114
|阿根廷
|0
|1,722,217
|1,511,750
|44,495
|墨西哥
|0
|1,534,039
|1,150,422
|133,706
|波蘭
|0
|1,390,385
|1,130,460
|31,264
|伊朗
|0
|1,292,614
|1,081,736
|56,262
|南非
|0
|1,231,597
|966,368
|33,163
|烏克蘭
|0
|1,154,850
|825,299
|20,719
|秘魯
|0
|1,035,184
|969,863
|38,280
|荷蘭
|5,416
|890,514
|10,952
|12,511
|印尼
|0
|836,718
|688,739
|24,343
|美國疫情全球數據
|22,935,771
確診累積
+9(較上日)
|383,461
死亡個案
+1(較上日)
|13,690,217
治癒人數
+3(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|2,720,137
|1,126,623
|29,965
|德克薩斯州
|0
|1,975,989
|1,581,028
|30,684
|佛羅里達州
|0
|1,477,010
|768,664
|22,920
|紐約州
|0
|1,167,149
|492,692
|39,592
|伊利諾伊州
|0
|1,028,750
|779,737
|19,293
|俄亥俄州
|0
|777,065
|634,085
|9,628
|佐治亞州
|0
|757,045
|358,390
|11,458
|賓夕法尼亞州
|0
|730,416
|520,490
|17,895
|田納西州
|0
|653,869
|565,197
|7,785
|北卡羅萊納州
|0
|623,188
|487,090
|7,567
|中國大陸疫情全球數據
|87,553
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,252
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,075
|2,024
|8
|上海
|0
|1,564
|1,471
|7
|浙江
|0
|1,308
|1,296
|1
|河南
|0
|1,301
|1,273
|22
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|北京
|0
|997
|951
|9
|安徽
|0
|993
|987
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|971
|949
|13
|香港疫情全球數據
|9,284
確診累積
0(較上日)
|159
死亡個案
0(較上日)
|8,468
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|806
|701
|36
|觀塘區
|0
|750
|679
|11
|油尖旺區
|0
|646
|588
|9
|沙田區
|0
|578
|548
|8
|九龍城區
|0
|569
|496
|9
|深水埗區
|0
|552
|460
|19
|葵青區
|0
|508
|480
|5
|東區
|0
|488
|440
|11
|元朗區
|0
|467
|416
|8
|屯門區
|0
|434
|387
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫