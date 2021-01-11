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新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/01/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日　時間21:00）
香港疫情全球數據
9,284
確診/疑似
+41(較上日)		 159
死亡個案
+1(較上日)		 8,468
治癒人數
+45(較上日)
環球疫情全球數據
90,970,491
確診累積
+513,129(較上日)		 1,946,925
死亡個案
+7,004(較上日)		 65,363,332
治癒人數
+303,106(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 202,606 22,917,334 13,688,447 383,275
印度 7,252 10,467,431 10,092,909 151,198
巴西 29,792 8,105,790 7,231,336 203,140
俄羅斯 23,315 3,425,269 2,800,675 62,273
英國 55,020 3,081,368 1,406,967 81,567
法國 15,801 2,840,864 208,354 67,885
土耳其 9,138 2,326,256 2,198,150 22,807
意大利 0 2,276,491 1,617,804 78,755
西班牙 0 2,050,360 196,958 51,874
德國 4,596 1,933,058 1,566,907 41,463
哥倫比亞 15,537 1,786,900 1,621,019 46,114
阿根廷 7,808 1,722,217 1,511,750 44,495
墨西哥 10,003 1,534,039 1,150,422 133,706
波蘭 4,863 1,390,385 1,130,460 31,264
伊朗 6,208 1,292,614 1,081,736 56,262
南非 17,421 1,231,597 966,368 33,163
烏克蘭 4,585 1,154,850 825,299 20,719
秘魯 2,909 1,035,184 969,863 38,280
荷蘭 43 885,098 10,952 12,461
印尼 8,692 836,718 688,739 24,343
美國疫情全球數據
22,917,334
確診累積
+202,606(較上日)		 383,275
死亡個案
+1,718(較上日)		 13,688,447
治癒人數
+89,988(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 43,241 2,720,137 1,126,623 29,965
德克薩斯州 14,824 1,975,989 1,581,028 30,684
佛羅里達州 12,313 1,477,010 768,664 22,920
紐約州 17,051 1,167,149 492,692 39,592
伊利諾伊州 4,711 1,028,750 779,737 19,293
俄亥俄州 6,088 777,065 634,085 9,628
佐治亞州 8,193 757,045 358,390 11,458
賓夕法尼亞州 6,864 725,506 520,490 17,817
田納西州 7,419 653,869 565,197 7,785
北卡羅萊納州 8,833 623,188 487,090 7,567
中國大陸疫情全球數據
87,553
確診累積
+78(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,252
治癒人數
+39(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 7 2,075 2,024 8
上海 2 1,564 1,471 7
浙江 0 1,308 1,296 1
河南 0 1,301 1,273 22
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 1 997 951 9
安徽 0 993 987 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 971 949 13
香港疫情全球數據
9,284
確診累積
+41(較上日)		 159
死亡個案
+1(較上日)		 8,468
治癒人數
+45(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 804 695 36
觀塘區 0 748 676 11
油尖旺區 0 640 586 9
沙田區 0 577 548 8
九龍城區 0 567 490 9
深水埗區 0 546 454 18
葵青區 0 506 477 5
東區 0 488 436 11
元朗區 0 466 410 8
屯門區 0 432 385 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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