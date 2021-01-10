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新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2021/01/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日　時間16:00）
香港疫情全球數據
9,212
確診/疑似
0(較上日)		 157
死亡個案
0(較上日)		 8,374
治癒人數
+61(較上日)
環球疫情全球數據
90,297,410
確診累積
+553,406(較上日)		 1,937,188
死亡個案
+9,650(較上日)		 64,927,181
治癒人數
+363,512(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 218,930 22,699,938 13,595,785 381,480
印度 3,212 10,451,346 10,075,950 151,048
巴西 60,078 8,075,998 7,205,410 202,657
俄羅斯 0 3,379,103 2,754,809 61,381
英國 60,005 3,026,342 1,406,967 81,000
法國 20,032 2,824,920 208,090 67,734
土耳其 9,537 2,317,118 2,190,047 22,631
意大利 19,976 2,257,866 1,606,630 78,394
西班牙 0 2,050,360 196,958 51,874
德國 20,213 1,928,462 1,546,206 41,061
哥倫比亞 15,795 1,771,363 1,609,564 45,784
阿根廷 11,057 1,714,409 1,504,330 44,417
墨西哥 16,105 1,524,036 1,143,254 133,204
波蘭 0 1,376,389 1,113,738 31,011
伊朗 0 1,280,438 1,067,466 56,100
南非 21,606 1,214,176 956,712 32,824
烏克蘭 0 1,144,943 814,779 20,526
秘魯 2,804 1,032,275 968,335 38,213
荷蘭 59 878,443 10,716 12,406
捷克 8,449 831,165 657,504 13,115
美國疫情全球數據
22,699,938
確診累積
+218,930(較上日)		 381,480
死亡個案
+3,018(較上日)		 13,595,785
治癒人數
+133,086(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 47,398 2,676,896 1,113,950 29,682
德克薩斯州 19,953 1,961,165 1,574,684 30,527
佛羅里達州 15,445 1,464,697 764,452 22,814
紐約州 14,505 1,150,098 490,999 39,447
伊利諾伊州 6,717 1,024,039 771,166 19,210
俄亥俄州 8,374 770,977 628,964 9,600
佐治亞州 11,926 748,852 356,770 11,457
賓夕法尼亞州 9,398 718,642 520,490 17,722
田納西州 5,844 646,450 560,642 7,704
北卡羅萊納州 11,581 614,355 487,090 7,425
中國大陸疫情全球數據
87,473
確診累積
+102(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,213
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 1 2,068 2,022 8
上海 4 1,562 1,449 7
浙江 2 1,308 1,296 1
河南 0 1,301 1,273 22
湖南 0 1,022 1,017 4
北京 1 996 950 9
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 971 949 13
香港疫情全球數據
9,212
確診累積
0(較上日)		 157
死亡個案
0(較上日)		 8,374
治癒人數
+61(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 17 804 695 36
觀塘區 9 748 676 11
油尖旺區 14 640 586 9
沙田區 7 577 548 8
九龍城區 23 567 490 9
深水埗區 27 546 454 18
葵青區 5 506 477 5
東區 9 488 436 11
元朗區 18 466 410 8
屯門區 17 432 385 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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