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【拜登就職】特朗普拒絕出席就職典禮 彭斯據報照去
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月10日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|9,212
確診/疑似
0(較上日)
|157
死亡個案
0(較上日)
|8,374
治癒人數
+61(較上日)
|環球疫情全球數據
|90,297,410
確診累積
+553,406(較上日)
|1,937,188
死亡個案
+9,650(較上日)
|64,927,181
治癒人數
+363,512(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|218,930
|22,699,938
|13,595,785
|381,480
|印度
|3,212
|10,451,346
|10,075,950
|151,048
|巴西
|60,078
|8,075,998
|7,205,410
|202,657
|俄羅斯
|0
|3,379,103
|2,754,809
|61,381
|英國
|60,005
|3,026,342
|1,406,967
|81,000
|法國
|20,032
|2,824,920
|208,090
|67,734
|土耳其
|9,537
|2,317,118
|2,190,047
|22,631
|意大利
|19,976
|2,257,866
|1,606,630
|78,394
|西班牙
|0
|2,050,360
|196,958
|51,874
|德國
|20,213
|1,928,462
|1,546,206
|41,061
|哥倫比亞
|15,795
|1,771,363
|1,609,564
|45,784
|阿根廷
|11,057
|1,714,409
|1,504,330
|44,417
|墨西哥
|16,105
|1,524,036
|1,143,254
|133,204
|波蘭
|0
|1,376,389
|1,113,738
|31,011
|伊朗
|0
|1,280,438
|1,067,466
|56,100
|南非
|21,606
|1,214,176
|956,712
|32,824
|烏克蘭
|0
|1,144,943
|814,779
|20,526
|秘魯
|2,804
|1,032,275
|968,335
|38,213
|荷蘭
|59
|878,443
|10,716
|12,406
|捷克
|8,449
|831,165
|657,504
|13,115
|美國疫情全球數據
|22,699,938
確診累積
+218,930(較上日)
|381,480
死亡個案
+3,018(較上日)
|13,595,785
治癒人數
+133,086(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|47,398
|2,676,896
|1,113,950
|29,682
|德克薩斯州
|19,953
|1,961,165
|1,574,684
|30,527
|佛羅里達州
|15,445
|1,464,697
|764,452
|22,814
|紐約州
|14,505
|1,150,098
|490,999
|39,447
|伊利諾伊州
|6,717
|1,024,039
|771,166
|19,210
|俄亥俄州
|8,374
|770,977
|628,964
|9,600
|佐治亞州
|11,926
|748,852
|356,770
|11,457
|賓夕法尼亞州
|9,398
|718,642
|520,490
|17,722
|田納西州
|5,844
|646,450
|560,642
|7,704
|北卡羅萊納州
|11,581
|614,355
|487,090
|7,425
|中國大陸疫情全球數據
|87,473
確診累積
+102(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,213
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|1
|2,068
|2,022
|8
|上海
|4
|1,562
|1,449
|7
|浙江
|2
|1,308
|1,296
|1
|河南
|0
|1,301
|1,273
|22
|湖南
|0
|1,022
|1,017
|4
|北京
|1
|996
|950
|9
|安徽
|0
|993
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|971
|949
|13
|香港疫情全球數據
|9,212
確診累積
0(較上日)
|157
死亡個案
0(較上日)
|8,374
治癒人數
+61(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|17
|804
|695
|36
|觀塘區
|9
|748
|676
|11
|油尖旺區
|14
|640
|586
|9
|沙田區
|7
|577
|548
|8
|九龍城區
|23
|567
|490
|9
|深水埗區
|27
|546
|454
|18
|葵青區
|5
|506
|477
|5
|東區
|9
|488
|436
|11
|元朗區
|18
|466
|410
|8
|屯門區
|17
|432
|385
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫