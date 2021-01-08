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【美國大選結果】佩洛西要求罷免特朗普 趙小蘭等内閣官員離職（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月08日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|9,108
確診/疑似
0(較上日)
|154
死亡個案
0(較上日)
|8,258
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|88,686,075
確診累積
+646,354(較上日)
|1,908,632
死亡個案
+11,442(較上日)
|64,008,600
治癒人數
+332,208(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|262,160
|22,132,045
|13,340,449
|374,124
|印度
|8,947
|10,414,044
|10,037,398
|150,606
|巴西
|87,134
|7,961,673
|7,096,931
|200,498
|俄羅斯
|0
|3,332,142
|2,709,452
|60,457
|英國
|52,783
|2,898,052
|1,364,821
|78,632
|法國
|119
|2,763,370
|204,680
|66,841
|土耳其
|12,171
|2,296,102
|2,172,251
|22,264
|意大利
|18,416
|2,220,361
|1,572,015
|77,291
|西班牙
|42,360
|2,024,904
|196,958
|51,675
|德國
|32,463
|1,886,561
|1,517,019
|39,258
|哥倫比亞
|17,576
|1,737,347
|1,580,285
|45,067
|阿根廷
|13,835
|1,690,006
|1,484,794
|44,122
|墨西哥
|13,734
|1,493,569
|1,127,471
|131,031
|波蘭
|0
|1,356,882
|1,095,616
|30,241
|伊朗
|0
|1,268,263
|1,050,553
|55,933
|南非
|20,999
|1,170,590
|938,216
|31,809
|烏克蘭
|0
|1,133,802
|801,293
|20,334
|秘魯
|2,258
|1,026,690
|964,354
|38,049
|荷蘭
|118
|862,805
|10,376
|12,182
|印尼
|0
|797,723
|659,437
|23,520
|美國疫情全球數據
|22,132,045
確診累積
+262,160(較上日)
|374,124
死亡個案
+3,973(較上日)
|13,340,449
治癒人數
+118,258(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|39,871
|2,577,458
|1,088,423
|28,511
|德克薩斯州
|22,710
|1,916,872
|1,550,400
|29,724
|佛羅里達州
|19,816
|1,429,722
|758,758
|22,491
|紐約州
|18,030
|1,116,929
|487,698
|39,149
|伊利諾伊州
|8,757
|1,008,045
|753,882
|18,941
|俄亥俄州
|10,251
|753,068
|613,418
|9,463
|佐治亞州
|9,790
|723,630
|353,342
|11,230
|賓夕法尼亞州
|9,866
|699,045
|499,022
|17,272
|田納西州
|9,000
|634,237
|555,634
|7,492
|北卡羅萊納州
|10,398
|592,746
|487,090
|7,213
|中國大陸疫情全球數據
|87,331
確診累積
+52(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,176
治癒人數
+12(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,065
|2,020
|8
|上海
|8
|1,551
|1,442
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,296
|1
|河南
|1
|1,301
|1,273
|22
|湖南
|1
|1,022
|1,016
|4
|北京
|1
|995
|947
|9
|安徽
|0
|993
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|971
|949
|13
|香港疫情全球數據
|9,108
確診累積
0(較上日)
|154
死亡個案
0(較上日)
|8,258
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|787
|670
|36
|觀塘區
|0
|739
|634
|10
|油尖旺區
|0
|626
|570
|9
|沙田區
|0
|570
|530
|8
|九龍城區
|0
|544
|462
|9
|深水埗區
|0
|519
|414
|16
|葵青區
|0
|501
|459
|5
|東區
|0
|479
|417
|11
|元朗區
|0
|448
|396
|8
|屯門區
|0
|415
|371
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫