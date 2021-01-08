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新型冠狀肺炎全球疫情（01月08日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/01/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月08日　時間12:00）
香港疫情全球數據
9,108
確診/疑似
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,258
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
88,664,745
確診累積
+625,024(較上日)		 1,908,601
死亡個案
+11,411(較上日)		 63,987,999
治癒人數
+311,607(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 262,160 22,132,045 13,340,449 374,124
印度 8,947 10,414,044 10,037,398 150,606
巴西 87,134 7,961,673 7,096,931 200,498
俄羅斯 0 3,332,142 2,709,452 60,457
英國 52,783 2,898,052 1,364,821 78,632
法國 119 2,763,370 204,680 66,841
土耳其 12,171 2,296,102 2,172,251 22,264
意大利 18,416 2,220,361 1,572,015 77,291
西班牙 42,360 2,024,904 196,958 51,675
德國 15,208 1,869,306 1,500,469 39,258
哥倫比亞 17,576 1,737,347 1,580,285 45,067
阿根廷 13,835 1,690,006 1,484,794 44,122
墨西哥 13,734 1,493,569 1,127,471 131,031
波蘭 0 1,356,882 1,095,616 30,241
伊朗 0 1,268,263 1,050,553 55,933
南非 20,999 1,170,590 938,216 31,809
烏克蘭 0 1,133,802 801,293 20,334
秘魯 2,258 1,026,690 964,354 38,049
荷蘭 118 862,805 10,376 12,182
印尼 0 797,723 659,437 23,520
美國疫情全球數據
22,132,045
確診累積
+262,160(較上日)		 374,124
死亡個案
+3,973(較上日)		 13,340,449
治癒人數
+118,258(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 39,871 2,577,458 1,088,423 28,511
德克薩斯州 22,710 1,916,872 1,550,400 29,724
佛羅里達州 19,816 1,429,722 758,758 22,491
紐約州 18,030 1,116,929 487,698 39,149
伊利諾伊州 8,757 1,008,045 753,882 18,941
俄亥俄州 10,251 753,068 613,418 9,463
佐治亞州 9,790 723,630 353,342 11,230
賓夕法尼亞州 9,866 699,045 499,022 17,272
田納西州 9,000 634,237 555,634 7,492
北卡羅萊納州 10,398 592,746 487,090 7,213
中國大陸疫情全球數據
87,331
確診累積
+52(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,176
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,065 2,020 8
上海 8 1,551 1,442 7
浙江 0 1,306 1,296 1
河南 1 1,301 1,273 22
湖南 1 1,022 1,016 4
北京 1 995 947 9
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 971 949 13
香港疫情全球數據
9,108
確診累積
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,258
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 787 670 36
觀塘區 0 739 634 10
油尖旺區 0 626 570 9
沙田區 0 570 530 8
九龍城區 0 544 462 9
深水埗區 0 519 414 16
葵青區 0 501 459 5
東區 0 479 417 11
元朗區 0 448 396 8
屯門區 0 415 371 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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