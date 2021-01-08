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新型冠狀肺炎全球疫情（01月08日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/01/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月08日　時間00:00）
香港疫情全球數據
9,108
確診/疑似
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,258
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
88,039,721
確診累積
0(較上日)		 1,897,190
死亡個案
0(較上日)		 63,676,392
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 21,869,885 13,222,191 370,151
印度 0 10,405,097 10,026,751 150,470
巴西 0 7,874,539 7,036,530 199,043
俄羅斯 0 3,332,142 2,709,452 60,457
英國 0 2,845,269 1,345,824 77,470
法國 0 2,763,251 204,680 66,700
土耳其 0 2,283,931 2,164,040 22,070
意大利 0 2,201,945 1,556,356 76,877
西班牙 0 1,982,544 196,958 51,430
德國 0 1,854,098 1,496,183 38,436
哥倫比亞 0 1,719,771 1,569,578 44,723
阿根廷 0 1,676,171 1,474,048 43,976
墨西哥 0 1,479,835 1,119,968 129,987
波蘭 0 1,356,882 1,095,616 30,241
伊朗 0 1,268,263 1,050,553 55,933
南非 0 1,149,591 929,239 31,368
烏克蘭 0 1,133,802 801,293 20,334
秘魯 0 1,024,432 962,566 37,991
荷蘭 0 862,687 10,303 12,181
印尼 0 797,723 659,437 23,520
美國疫情全球數據
21,869,885
確診累積
0(較上日)		 370,151
死亡個案
0(較上日)		 13,222,191
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,537,587 1,072,953 28,023
德克薩斯州 0 1,894,162 1,536,109 29,357
佛羅里達州 0 1,409,906 754,330 22,332
紐約州 0 1,098,899 486,488 38,888
伊利諾伊州 0 999,288 743,577 18,735
俄亥俄州 0 742,817 605,474 9,368
佐治亞州 0 713,840 351,982 11,165
賓夕法尼亞州 0 689,179 485,206 17,018
田納西州 0 625,237 548,838 7,381
北卡羅萊納州 0 582,348 487,090 7,076
中國大陸疫情全球數據
87,279
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,164
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,062 2,018 8
上海 0 1,543 1,442 7
浙江 0 1,306 1,296 1
河南 0 1,300 1,271 22
湖南 0 1,021 1,016 4
北京 0 994 947 9
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 971 949 13
香港疫情全球數據
9,108
確診累積
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,258
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 787 670 36
觀塘區 0 739 634 10
油尖旺區 0 626 570 9
沙田區 0 570 530 8
九龍城區 0 544 462 9
深水埗區 0 519 414 16
葵青區 0 501 459 5
東區 0 479 417 11
元朗區 0 448 396 8
屯門區 0 415 371 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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