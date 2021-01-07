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【美國大選】多名前總統譴責特朗普支持者 籲拜登團結國家
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|9,108
確診/疑似
+33(較上日)
|154
死亡個案
0(較上日)
|8,258
治癒人數
+57(較上日)
|環球疫情全球數據
|87,962,304
確診累積
+702,152(較上日)
|1,895,945
死亡個案
+12,971(較上日)
|63,634,816
治癒人數
+1,764,188(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|247,194
|21,857,616
|13,218,880
|369,990
|印度
|9,140
|10,395,938
|10,016,859
|150,372
|巴西
|62,532
|7,874,539
|7,036,530
|199,043
|俄羅斯
|23,541
|3,332,142
|2,709,452
|60,457
|英國
|62,560
|2,845,269
|1,345,824
|77,470
|法國
|25,109
|2,763,116
|204,680
|66,699
|土耳其
|13,830
|2,283,931
|2,164,040
|22,070
|意大利
|0
|2,201,945
|1,556,356
|76,877
|西班牙
|0
|1,982,544
|196,958
|51,430
|德國
|20,089
|1,849,472
|1,496,182
|38,318
|哥倫比亞
|16,805
|1,719,771
|1,569,578
|44,723
|阿根廷
|13,441
|1,676,171
|1,474,048
|43,976
|墨西哥
|13,345
|1,479,835
|1,119,968
|129,987
|波蘭
|12,119
|1,356,882
|1,095,616
|30,241
|伊朗
|6,360
|1,268,263
|1,050,553
|55,933
|南非
|21,832
|1,149,591
|929,239
|31,368
|烏克蘭
|9,320
|1,133,802
|801,293
|20,334
|秘魯
|2,414
|1,024,432
|962,566
|37,991
|荷蘭
|139
|853,060
|10,303
|12,096
|印尼
|9,321
|797,723
|659,437
|23,520
|美國疫情全球數據
|21,857,616
確診累積
+247,194(較上日)
|369,990
死亡個案
+3,738(較上日)
|13,218,880
治癒人數
+158,018(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|36,355
|2,537,587
|1,072,953
|28,023
|德克薩斯州
|25,213
|1,894,162
|1,536,109
|29,357
|佛羅里達州
|17,783
|1,409,906
|754,330
|22,332
|紐約州
|16,752
|1,098,899
|486,488
|38,888
|伊利諾伊州
|7,569
|999,288
|743,577
|18,735
|俄亥俄州
|7,814
|742,817
|605,474
|9,368
|佐治亞州
|7,686
|713,840
|351,982
|11,165
|賓夕法尼亞州
|680
|689,179
|485,206
|17,018
|田納西州
|7,588
|625,237
|548,838
|7,381
|北卡羅萊納州
|6,952
|582,348
|487,090
|7,076
|中國大陸疫情全球數據
|87,279
確診累積
+63(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,160
治癒人數
+25(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,062
|2,018
|8
|上海
|5
|1,543
|1,442
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,300
|1,271
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|北京
|0
|994
|947
|9
|安徽
|0
|993
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|1
|971
|949
|13
|香港疫情全球數據
|9,108
確診累積
+33(較上日)
|154
死亡個案
0(較上日)
|8,258
治癒人數
+57(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|787
|670
|36
|觀塘區
|0
|739
|634
|10
|油尖旺區
|0
|626
|570
|9
|沙田區
|0
|570
|530
|8
|九龍城區
|0
|544
|462
|9
|深水埗區
|0
|519
|414
|16
|葵青區
|0
|501
|459
|5
|東區
|0
|479
|417
|11
|元朗區
|0
|448
|396
|8
|屯門區
|0
|415
|371
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫