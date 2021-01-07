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新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/01/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日　時間19:00）
香港疫情全球數據
9,108
確診/疑似
+33(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,258
治癒人數
+57(較上日)
環球疫情全球數據
87,936,024
確診累積
+675,872(較上日)		 1,895,472
死亡個案
+12,498(較上日)		 63,608,336
治癒人數
+1,737,708(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 247,194 21,857,616 13,218,880 369,990
印度 9,140 10,395,938 10,016,859 150,372
巴西 62,532 7,874,539 7,036,530 199,043
俄羅斯 23,541 3,332,142 2,709,452 60,457
英國 62,556 2,845,265 1,345,824 77,470
法國 25,109 2,763,116 204,679 66,699
土耳其 13,830 2,283,931 2,164,040 22,070
意大利 0 2,201,945 1,556,356 76,877
西班牙 0 1,982,544 196,958 51,430
德國 15,608 1,844,991 1,496,182 38,199
哥倫比亞 16,805 1,719,771 1,569,578 44,723
阿根廷 13,441 1,676,171 1,474,048 43,976
墨西哥 13,345 1,479,835 1,119,968 129,987
波蘭 12,119 1,356,882 1,095,616 30,241
伊朗 0 1,261,903 1,040,521 55,830
南非 21,832 1,149,591 929,239 31,368
烏克蘭 9,320 1,133,802 801,293 20,334
秘魯 2,414 1,024,432 962,566 37,991
荷蘭 139 853,060 10,303 12,096
印尼 9,321 797,723 659,437 23,520
美國疫情全球數據
21,857,616
確診累積
+247,194(較上日)		 369,990
死亡個案
+3,738(較上日)		 13,218,880
治癒人數
+158,018(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 36,355 2,537,587 1,072,953 28,023
德克薩斯州 25,213 1,894,162 1,536,109 29,357
佛羅里達州 17,783 1,409,906 754,330 22,332
紐約州 16,752 1,098,899 486,488 38,888
伊利諾伊州 7,569 999,288 743,577 18,735
俄亥俄州 7,814 742,817 605,474 9,368
佐治亞州 7,686 713,840 351,982 11,165
賓夕法尼亞州 680 689,179 485,206 17,018
田納西州 7,588 625,237 548,838 7,381
北卡羅萊納州 6,952 582,348 487,090 7,076
中國大陸疫情全球數據
87,279
確診累積
+63(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,160
治癒人數
+25(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 2 2,062 2,018 8
上海 5 1,543 1,442 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,300 1,271 22
湖南 0 1,021 1,016 4
北京 0 994 947 9
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 1 971 949 13
香港疫情全球數據
9,108
確診累積
+33(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,258
治癒人數
+57(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 787 670 36
觀塘區 0 739 634 10
油尖旺區 0 626 570 9
沙田區 0 570 530 8
九龍城區 0 544 462 9
深水埗區 0 519 414 16
葵青區 0 501 459 5
東區 0 479 417 11
元朗區 0 448 396 8
屯門區 0 415 371 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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