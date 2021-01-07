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新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/01/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日　時間06:00）
香港疫情全球數據
9,075
確診/疑似
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,201
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
87,630,296
確診累積
+370,144(較上日)		 1,888,925
死亡個案
+5,951(較上日)		 63,358,989
治癒人數
+1,488,361(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 159,133 21,769,555 13,154,728 368,636
印度 9,140 10,395,938 10,016,163 150,372
巴西 55,149 7,867,156 7,012,280 198,657
俄羅斯 0 3,308,601 2,685,723 59,951
英國 62,527 2,845,236 1,345,824 77,470
法國 25,066 2,763,073 204,679 66,699
土耳其 13,830 2,283,931 2,164,040 22,070
意大利 0 2,201,945 1,556,356 76,877
西班牙 0 1,982,544 196,958 51,430
德國 11,560 1,840,943 1,477,616 38,183
哥倫比亞 0 1,702,966 1,559,010 44,428
阿根廷 0 1,662,730 1,466,616 43,785
墨西哥 0 1,466,490 1,113,137 128,822
波蘭 0 1,344,763 1,087,744 30,055
伊朗 0 1,261,903 1,040,521 55,830
南非 0 1,127,759 920,879 30,524
烏克蘭 0 1,124,482 789,627 20,171
秘魯 0 1,022,018 960,896 37,925
荷蘭 0 852,921 10,122 12,095
印尼 0 788,402 652,513 23,296
美國疫情全球數據
21,769,555
確診累積
+159,133(較上日)		 368,636
死亡個案
+2,384(較上日)		 13,154,728
治癒人數
+93,866(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 17,260 2,518,492 1,064,796 27,609
德克薩斯州 0 1,868,949 1,516,662 29,028
佛羅里達州 17,783 1,409,906 754,330 22,332
紐約州 15,685 1,097,832 486,488 38,866
伊利諾伊州 7,569 999,288 743,577 18,735
俄亥俄州 7,814 742,817 605,474 9,368
佐治亞州 0 706,154 350,940 11,072
賓夕法尼亞州 680 689,179 471,740 17,018
田納西州 7,588 625,237 548,838 7,381
北卡羅萊納州 6,952 582,348 487,090 7,076
中國大陸疫情全球數據
87,216
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,135
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,060 2,015 8
上海 0 1,538 1,439 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,300 1,271 22
湖南 0 1,021 1,016 4
北京 0 994 945 9
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 970 949 13
香港疫情全球數據
9,075
確診累積
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,201
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 787 670 36
觀塘區 0 739 634 10
油尖旺區 0 626 570 9
沙田區 0 570 530 8
九龍城區 0 544 462 9
深水埗區 0 519 414 16
葵青區 0 501 459 5
東區 0 479 417 11
元朗區 0 448 396 8
屯門區 0 415 371 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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