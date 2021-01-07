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新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/01/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日　時間03:00）
香港疫情全球數據
9,075
確診/疑似
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,201
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
87,433,280
確診累積
+173,128(較上日)		 1,885,737
死亡個案
+2,763(較上日)		 63,248,791
治癒人數
+1,378,163(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 44,251 21,654,673 13,074,411 366,943
印度 1,263 10,388,061 10,009,483 150,272
巴西 13,609 7,825,616 6,995,541 197,956
俄羅斯 0 3,308,601 2,685,723 59,951
英國 62,527 2,845,236 1,345,824 77,470
法國 46 2,738,053 203,426 66,565
土耳其 13,830 2,283,931 2,164,040 22,070
意大利 0 2,201,945 1,556,356 76,877
西班牙 0 1,982,544 196,958 51,430
德國 10,912 1,840,295 1,477,616 37,819
哥倫比亞 0 1,702,966 1,559,010 44,428
阿根廷 0 1,662,730 1,466,616 43,785
墨西哥 0 1,466,490 1,113,137 128,822
波蘭 0 1,344,763 1,087,744 30,055
伊朗 0 1,261,903 1,040,521 55,830
南非 0 1,127,759 920,879 30,524
烏克蘭 0 1,124,482 789,627 20,171
秘魯 0 1,022,018 960,896 37,925
荷蘭 0 852,921 10,122 12,095
印尼 0 788,402 652,513 23,296
美國疫情全球數據
21,654,673
確診累積
+44,251(較上日)		 366,943
死亡個案
+691(較上日)		 13,074,411
治癒人數
+13,549(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,501,232 1,058,076 27,430
德克薩斯州 0 1,868,949 1,516,662 29,028
佛羅里達州 0 1,392,123 750,713 22,200
紐約州 0 1,082,147 485,045 38,718
伊利諾伊州 7,569 999,288 732,826 18,735
俄亥俄州 0 735,003 596,221 9,247
佐治亞州 0 706,154 350,940 11,072
賓夕法尼亞州 0 688,499 471,740 16,992
田納西州 0 617,649 539,207 7,267
北卡羅萊納州 6,952 582,348 487,090 7,076
中國大陸疫情全球數據
87,216
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,135
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,060 2,015 8
上海 0 1,538 1,439 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,300 1,271 22
湖南 0 1,021 1,016 4
北京 0 994 945 9
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 970 949 13
香港疫情全球數據
9,075
確診累積
0(較上日)		 154
死亡個案
0(較上日)		 8,201
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 787 670 36
觀塘區 0 739 634 10
油尖旺區 0 626 570 9
沙田區 0 570 530 8
九龍城區 0 544 462 9
深水埗區 0 519 414 16
葵青區 0 501 459 5
東區 0 479 417 11
元朗區 0 448 396 8
屯門區 0 415 371 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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