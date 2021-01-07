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【美國大選】若共和黨失佐治亞州 黨友稱特朗普需負責
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|9,075
確診/疑似
0(較上日)
|154
死亡個案
0(較上日)
|8,201
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|87,381,606
確診累積
+121,454(較上日)
|1,884,939
死亡個案
+1,965(較上日)
|61,889,271
治癒人數
+18,643(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15,156
|21,625,578
|13,061,651
|366,474
|印度
|1,263
|10,388,061
|10,009,483
|150,272
|巴西
|13,609
|7,825,616
|6,995,541
|197,956
|俄羅斯
|0
|3,308,601
|2,685,723
|59,951
|英國
|62,494
|2,845,203
|6,432
|77,470
|法國
|0
|2,738,007
|203,426
|66,417
|土耳其
|13,830
|2,283,931
|2,164,040
|22,070
|意大利
|0
|2,201,945
|1,556,356
|76,877
|西班牙
|0
|1,982,544
|196,958
|51,430
|德國
|3,292
|1,832,675
|1,476,297
|37,744
|哥倫比亞
|0
|1,702,966
|1,559,010
|44,428
|阿根廷
|0
|1,662,730
|1,466,616
|43,785
|墨西哥
|0
|1,466,490
|1,113,137
|128,822
|波蘭
|0
|1,344,763
|1,087,744
|30,055
|伊朗
|0
|1,261,903
|1,040,521
|55,830
|南非
|0
|1,127,759
|920,879
|30,524
|烏克蘭
|0
|1,124,482
|789,627
|20,171
|秘魯
|0
|1,022,018
|960,896
|37,925
|荷蘭
|0
|852,921
|10,122
|12,095
|印尼
|0
|788,402
|652,513
|23,296
|美國疫情全球數據
|21,625,578
確診累積
+15,156(較上日)
|366,474
死亡個案
+222(較上日)
|13,061,651
治癒人數
+789(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|2,501,232
|1,058,076
|27,430
|德克薩斯州
|0
|1,868,949
|1,516,662
|29,028
|佛羅里達州
|0
|1,392,123
|750,713
|22,200
|紐約州
|0
|1,082,147
|485,045
|38,718
|伊利諾伊州
|0
|991,719
|732,826
|18,562
|俄亥俄州
|0
|735,003
|596,221
|9,247
|佐治亞州
|0
|706,154
|350,940
|11,072
|賓夕法尼亞州
|0
|688,499
|471,740
|16,992
|田納西州
|0
|617,649
|539,207
|7,267
|北卡羅萊納州
|6,952
|582,348
|487,090
|7,076
|中國大陸疫情全球數據
|87,216
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,135
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,060
|2,015
|8
|上海
|0
|1,538
|1,439
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,300
|1,271
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|北京
|0
|994
|945
|9
|安徽
|0
|993
|986
|6
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|970
|949
|13
|香港疫情全球數據
|9,075
確診累積
0(較上日)
|154
死亡個案
0(較上日)
|8,201
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|787
|670
|36
|觀塘區
|0
|739
|634
|10
|油尖旺區
|0
|626
|570
|9
|沙田區
|0
|570
|530
|8
|九龍城區
|0
|544
|462
|9
|深水埗區
|0
|519
|414
|16
|葵青區
|0
|501
|459
|5
|東區
|0
|479
|417
|11
|元朗區
|0
|448
|396
|8
|屯門區
|0
|415
|371
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫