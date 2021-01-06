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新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2021/01/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日　時間15:00）
香港疫情全球數據
9,050
確診/疑似
0(較上日)		 153
死亡個案
0(較上日)		 8,127
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
87,022,901
確診累積
+535,142(較上日)		 1,878,337
死亡個案
+11,287(較上日)		 61,704,522
治癒人數
+294,920(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 214,456 21,579,641 13,055,270 365,664
印度 5,964 10,375,478 9,997,272 150,151
巴西 57,447 7,812,007 6,994,845 197,777
俄羅斯 0 3,284,384 2,662,668 59,506
英國 61,087 2,782,709 6,383 76,428
法國 20,616 2,737,884 203,425 66,417
土耳其 14,494 2,270,101 2,155,338 21,879
意大利 15,375 2,181,619 1,536,129 76,329
西班牙 23,700 1,982,544 196,958 51,430
德國 8,168 1,814,565 1,472,311 37,180
哥倫比亞 16,835 1,702,966 1,559,010 44,428
阿根廷 13,790 1,662,730 1,466,616 43,785
墨西哥 11,271 1,466,490 1,113,137 128,822
波蘭 0 1,330,543 1,078,892 29,502
伊朗 0 1,255,620 1,029,028 55,748
南非 14,410 1,127,759 920,879 30,524
烏克蘭 0 1,117,256 774,834 19,929
秘魯 960 1,022,018 960,896 37,925
荷蘭 168 845,822 10,122 11,922
印尼 0 779,548 645,746 23,109
美國疫情全球數據
21,579,641
確診累積
+214,456(較上日)		 365,664
死亡個案
+3,126(較上日)		 13,055,270
治癒人數
+123,901(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 36,995 2,501,232 1,058,076 27,430
德克薩斯州 31,646 1,868,949 1,516,662 29,028
佛羅里達州 15,431 1,392,123 750,713 22,200
紐約州 13,074 1,082,147 485,045 38,718
伊利諾伊州 6,839 991,719 732,826 18,562
俄亥俄州 7,580 735,003 596,221 9,247
佐治亞州 10,091 706,154 350,940 11,072
賓夕法尼亞州 8,979 679,824 471,740 16,645
田納西州 5,399 617,649 539,207 7,267
北卡羅萊納州 5,285 575,396 487,090 6,996
中國大陸疫情全球數據
87,215
確診累積
+32(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,138
治癒人數
+26(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 3 2,060 2,015 8
上海 2 1,538 1,439 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,300 1,271 22
湖南 0 1,021 1,016 4
北京 1 994 945 9
安徽 0 993 986 6
新疆 0 980 977 3
黑龍江 1 970 949 13
香港疫情全球數據
9,050
確診累積
0(較上日)		 153
死亡個案
0(較上日)		 8,127
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 44 787 670 36
觀塘區 46 739 634 10
油尖旺區 24 626 570 9
沙田區 9 570 530 8
九龍城區 42 544 462 9
深水埗區 50 519 414 16
葵青區 22 501 459 5
東區 18 479 417 11
元朗區 29 448 396 8
屯門區 13 415 371 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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