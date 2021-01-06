下一篇文章
【美國大選結果】國會明確認結果 特朗普望彭斯可翻盤（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|9,050
確診/疑似
0(較上日)
|153
死亡個案
0(較上日)
|8,127
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|86,879,987
確診累積
+392,228(較上日)
|1,874,625
死亡個案
+7,575(較上日)
|61,566,852
治癒人數
+157,250(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|142,456
|21,507,641
|12,997,999
|364,672
|印度
|5,963
|10,375,477
|9,996,493
|150,151
|巴西
|55,840
|7,810,400
|6,981,013
|197,732
|俄羅斯
|0
|3,284,384
|2,662,668
|59,506
|英國
|61,035
|2,782,657
|6,286
|76,423
|法國
|20,516
|2,737,784
|203,425
|66,417
|土耳其
|14,494
|2,270,101
|2,155,338
|21,879
|意大利
|15,375
|2,181,619
|1,536,129
|76,329
|西班牙
|23,700
|1,982,544
|196,958
|51,430
|德國
|8,168
|1,814,565
|1,451,624
|36,510
|哥倫比亞
|0
|1,686,131
|1,552,179
|44,187
|阿根廷
|0
|1,648,940
|1,458,083
|43,634
|墨西哥
|0
|1,455,219
|1,105,834
|127,757
|波蘭
|0
|1,330,543
|1,078,892
|29,502
|伊朗
|0
|1,255,620
|1,029,028
|55,748
|南非
|14,410
|1,127,759
|920,879
|30,524
|烏克蘭
|0
|1,117,256
|774,834
|19,929
|秘魯
|0
|1,021,058
|960,703
|37,873
|荷蘭
|110
|845,764
|10,067
|11,922
|印尼
|0
|779,548
|645,746
|23,109
|美國疫情全球數據
|21,507,641
確診累積
+142,456(較上日)
|364,672
死亡個案
+2,134(較上日)
|12,997,999
治癒人數
+66,630(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|18,503
|2,482,740
|1,048,538
|27,080
|德克薩斯州
|0
|1,837,303
|1,495,056
|28,753
|佛羅里達州
|15,431
|1,392,123
|750,713
|22,200
|紐約州
|11,027
|1,080,100
|485,045
|38,702
|伊利諾伊州
|6,839
|991,719
|732,826
|18,562
|俄亥俄州
|7,580
|735,003
|596,221
|9,247
|佐治亞州
|10,091
|706,154
|350,940
|11,072
|賓夕法尼亞州
|8,979
|679,824
|465,567
|16,645
|田納西州
|5,399
|617,649
|539,207
|7,267
|北卡羅萊納州
|5,285
|575,396
|487,090
|6,996
|中國大陸疫情全球數據
|87,183
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,112
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,057
|2,014
|8
|上海
|0
|1,536
|1,429
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,300
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|0
|993
|944
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|969
|948
|13
|香港疫情全球數據
|9,050
確診累積
0(較上日)
|153
死亡個案
0(較上日)
|8,127
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|44
|787
|670
|36
|觀塘區
|46
|739
|634
|10
|油尖旺區
|24
|626
|570
|9
|沙田區
|9
|570
|530
|8
|九龍城區
|42
|544
|462
|9
|深水埗區
|50
|519
|414
|16
|葵青區
|22
|501
|459
|5
|東區
|18
|479
|417
|11
|元朗區
|29
|448
|396
|8
|屯門區
|13
|415
|371
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫