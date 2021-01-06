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新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/01/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日　時間01:00）
香港疫情全球數據
9,050
確診/疑似
0(較上日)		 153
死亡個案
0(較上日)		 8,127
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
86,596,897
確診累積
+109,138(較上日)		 1,869,153
死亡個案
+2,103(較上日)		 61,443,080
治癒人數
+33,478(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 9,339 21,374,524 12,932,645 362,764
印度 3,773 10,373,287 9,992,039 150,106
巴西 2,301 7,756,861 6,950,045 196,641
俄羅斯 0 3,284,384 2,662,668 59,506
英國 52,857 2,774,479 6,286 76,305
法國 0 2,717,268 201,959 65,550
土耳其 14,494 2,270,101 2,155,338 21,879
意大利 15,375 2,181,619 1,536,129 76,329
西班牙 0 1,958,844 196,958 51,078
德國 3,719 1,810,116 1,449,989 36,284
哥倫比亞 0 1,686,131 1,552,179 44,187
阿根廷 0 1,648,940 1,458,083 43,634
墨西哥 0 1,455,219 1,105,834 127,757
波蘭 0 1,330,543 1,078,892 29,502
伊朗 0 1,255,620 1,029,028 55,748
烏克蘭 0 1,117,256 774,834 19,929
南非 0 1,113,349 911,573 30,011
秘魯 0 1,021,058 960,703 37,873
荷蘭 0 845,654 10,048 11,921
印尼 0 779,548 645,746 23,109
美國疫情全球數據
21,374,524
確診累積
+9,339(較上日)		 362,764
死亡個案
+226(較上日)		 12,932,645
治癒人數
+1,276(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,464,237 1,041,370 26,997
德克薩斯州 0 1,837,303 1,495,056 28,753
佛羅里達州 0 1,376,692 745,233 22,090
紐約州 0 1,069,073 483,274 38,561
伊利諾伊州 0 984,880 723,259 18,412
俄亥俄州 0 727,423 585,091 9,143
佐治亞州 0 696,063 349,984 10,971
賓夕法尼亞州 8,063 678,908 465,567 16,638
田納西州 0 612,250 530,494 7,168
北卡羅萊納州 0 570,111 487,090 6,941
中國大陸疫情全球數據
87,183
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,112
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,057 2,014 8
上海 0 1,536 1,429 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,300 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 0 993 944 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 969 948 13
香港疫情全球數據
9,050
確診累積
0(較上日)		 153
死亡個案
0(較上日)		 8,127
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 44 787 670 36
觀塘區 46 739 634 10
油尖旺區 24 626 570 9
沙田區 9 570 530 8
九龍城區 42 544 462 9
深水埗區 50 519 414 16
葵青區 22 501 459 5
東區 18 479 417 11
元朗區 29 448 396 8
屯門區 13 415 371 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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