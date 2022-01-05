上一篇文章
【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|12,758
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,206
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|295,763,692
確診累積
+2,432,502(較上日)
|5,477,592
死亡個案
+8,086(較上日)
|262,938,603
治癒人數
+933,383(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|909,533
|58,040,720
|50,311,555
|851,439
|印度
|58,097
|35,018,358
|34,321,803
|482,551
|巴西
|18,759
|22,323,837
|21,567,845
|619,426
|英國
|218,705
|13,641,520
|10,510,621
|148,941
|法國
|271,686
|10,589,505
|8,275,634
|124,563
|俄羅斯
|15,772
|10,585,984
|9,600,728
|313,015
|土耳其
|54,724
|9,652,394
|9,162,851
|82,932
|德國
|32,679
|7,279,025
|6,581,800
|113,471
|西班牙
|117,775
|6,785,286
|5,113,385
|89,689
|意大利
|170,837
|6,566,947
|5,163,605
|138,045
|伊朗
|0
|6,200,296
|6,044,247
|131,736
|阿根廷
|81,210
|5,820,536
|5,370,436
|117,294
|哥倫比亞
|12,353
|5,203,374
|4,990,966
|130,100
|印尼
|0
|4,263,732
|4,114,969
|144,105
|波蘭
|17,197
|4,162,715
|3,675,359
|98,666
|墨西哥
|15,184
|4,008,648
|3,318,643
|299,711
|烏克蘭
|4,571
|3,682,659
|3,491,793
|96,709
|南非
|8,078
|3,483,590
|3,238,246
|91,451
|荷蘭
|0
|3,198,835
|2,730,983
|20,990
|菲律賓
|10,626
|2,871,745
|2,780,109
|51,662
|美國疫情全球數據
|58,040,720
確診累積
+909,533(較上日)
|851,439
死亡個案
+2,554(較上日)
|50,311,555
治癒人數
+445,229(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|111,502
|5,598,887
|5,522,025
|76,862
|德克薩斯州
|52,951
|4,805,064
|4,364,997
|76,421
|佛羅里達州
|193,783
|4,407,084
|3,640,670
|62,541
|紐約州
|53,593
|3,847,456
|2,525,511
|60,363
|伊利諾伊州
|24,423
|2,263,166
|1,785,906
|31,312
|賓夕法尼亞州
|24,850
|2,119,464
|2,082,496
|36,968
|俄亥俄州
|20,411
|2,093,074
|1,781,756
|29,674
|佐治亞州
|65,039
|1,904,918
|1,570,783
|31,494
|密歇根州
|0
|1,775,828
|1,284,015
|29,342
|北卡羅萊納州
|10,276
|1,742,844
|1,583,210
|19,494
|中國大陸疫情全球數據
|102,934
確診累積
+87(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|95,005
治癒人數
+38(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|2
|68,319
|63,804
|4,512
|廣東
|7
|3,493
|3,358
|8
|上海
|17
|3,193
|2,951
|7
|陝西
|36
|2,566
|764
|3
|浙江
|0
|2,046
|1,537
|1
|黑龍江
|0
|2,035
|2,022
|13
|雲南
|0
|1,823
|1,745
|2
|河南
|3
|1,655
|1,598
|22
|江蘇
|0
|1,626
|1,621
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|12,758
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,206
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫