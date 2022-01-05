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新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2022/01/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日　時間18:00）
香港疫情全球數據
12,758
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,206
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
295,763,692
確診累積
+2,432,502(較上日)		 5,477,592
死亡個案
+8,086(較上日)		 262,938,603
治癒人數
+933,383(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 909,533 58,040,720 50,311,555 851,439
印度 58,097 35,018,358 34,321,803 482,551
巴西 18,759 22,323,837 21,567,845 619,426
英國 218,705 13,641,520 10,510,621 148,941
法國 271,686 10,589,505 8,275,634 124,563
俄羅斯 15,772 10,585,984 9,600,728 313,015
土耳其 54,724 9,652,394 9,162,851 82,932
德國 32,679 7,279,025 6,581,800 113,471
西班牙 117,775 6,785,286 5,113,385 89,689
意大利 170,837 6,566,947 5,163,605 138,045
伊朗 0 6,200,296 6,044,247 131,736
阿根廷 81,210 5,820,536 5,370,436 117,294
哥倫比亞 12,353 5,203,374 4,990,966 130,100
印尼 0 4,263,732 4,114,969 144,105
波蘭 17,197 4,162,715 3,675,359 98,666
墨西哥 15,184 4,008,648 3,318,643 299,711
烏克蘭 4,571 3,682,659 3,491,793 96,709
南非 8,078 3,483,590 3,238,246 91,451
荷蘭 0 3,198,835 2,730,983 20,990
菲律賓 10,626 2,871,745 2,780,109 51,662
美國疫情全球數據
58,040,720
確診累積
+909,533(較上日)		 851,439
死亡個案
+2,554(較上日)		 50,311,555
治癒人數
+445,229(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 111,502 5,598,887 5,522,025 76,862
德克薩斯州 52,951 4,805,064 4,364,997 76,421
佛羅里達州 193,783 4,407,084 3,640,670 62,541
紐約州 53,593 3,847,456 2,525,511 60,363
伊利諾伊州 24,423 2,263,166 1,785,906 31,312
賓夕法尼亞州 24,850 2,119,464 2,082,496 36,968
俄亥俄州 20,411 2,093,074 1,781,756 29,674
佐治亞州 65,039 1,904,918 1,570,783 31,494
密歇根州 0 1,775,828 1,284,015 29,342
北卡羅萊納州 10,276 1,742,844 1,583,210 19,494
中國大陸疫情全球數據
102,934
確診累積
+87(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 95,005
治癒人數
+38(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 2 68,319 63,804 4,512
廣東 7 3,493 3,358 8
上海 17 3,193 2,951 7
陝西 36 2,566 764 3
浙江 0 2,046 1,537 1
黑龍江 0 2,035 2,022 13
雲南 0 1,823 1,745 2
河南 3 1,655 1,598 22
江蘇 0 1,626 1,621 0
河北 0 1,458 1,451 7
香港疫情全球數據
12,758
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,206
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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