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【輝瑞疫苗】葡萄牙醫護接種後死亡 過往無任何健康問題
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|9,018
確診/疑似
0(較上日)
|153
死亡個案
0(較上日)
|8,055
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|86,284,024
確診累積
+482,246(較上日)
|1,862,612
死亡個案
+7,387(較上日)
|61,259,142
治癒人數
+495,655(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|238,015
|21,353,051
|12,927,627
|362,123
|印度
|12,451
|10,357,569
|9,975,958
|149,886
|巴西
|20,814
|7,754,560
|6,950,045
|196,591
|俄羅斯
|0
|3,260,138
|2,640,036
|58,988
|英國
|58,816
|2,721,622
|6,260
|75,547
|法國
|4,084
|2,717,059
|201,959
|65,549
|土耳其
|13,695
|2,255,607
|2,146,430
|21,685
|意大利
|10,798
|2,166,244
|1,520,106
|75,680
|西班牙
|22,126
|1,958,844
|196,958
|51,078
|德國
|5,844
|1,796,216
|1,445,442
|35,748
|哥倫比亞
|10,311
|1,686,131
|1,552,177
|44,187
|阿根廷
|8,222
|1,648,940
|1,458,083
|43,634
|墨西哥
|6,464
|1,455,219
|1,105,834
|127,757
|波蘭
|0
|1,322,947
|1,069,554
|29,161
|伊朗
|0
|1,249,507
|1,020,737
|55,650
|南非
|12,601
|1,113,349
|911,573
|30,011
|烏克蘭
|0
|1,111,631
|760,660
|19,712
|秘魯
|1,583
|1,021,058
|960,703
|37,873
|荷蘭
|51
|839,316
|10,048
|11,770
|印尼
|0
|772,103
|639,103
|22,911
|美國疫情全球數據
|21,353,051
確診累積
+238,015(較上日)
|362,123
死亡個案
+2,035(較上日)
|12,927,627
治癒人數
+299,678(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|32,729
|2,464,237
|1,041,370
|26,997
|德克薩斯州
|18,183
|1,837,303
|1,495,056
|28,753
|佛羅里達州
|11,256
|1,376,692
|745,233
|22,090
|紐約州
|11,911
|1,069,073
|483,274
|38,561
|伊利諾伊州
|5,059
|984,880
|723,259
|18,412
|俄亥俄州
|5,942
|727,423
|585,091
|9,143
|佐治亞州
|5,163
|696,063
|349,984
|10,971
|賓夕法尼亞州
|4,638
|670,845
|465,567
|16,458
|田納西州
|3,953
|612,250
|530,494
|7,168
|北卡羅萊納州
|5,187
|570,111
|487,090
|6,941
|中國大陸疫情全球數據
|87,183
確診累積
+31(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,117
治癒人數
+13(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|4
|2,057
|2,014
|8
|上海
|6
|1,536
|1,429
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|1
|1,300
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|1
|993
|944
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|969
|948
|13
|香港疫情全球數據
|9,018
確診累積
0(較上日)
|153
死亡個案
0(較上日)
|8,055
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫