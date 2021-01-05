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新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/01/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日　時間11:00）
香港疫情全球數據
9,018
確診/疑似
0(較上日)		 153
死亡個案
0(較上日)		 8,055
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
86,278,616
確診累積
+476,838(較上日)		 1,862,336
死亡個案
+7,111(較上日)		 61,235,713
治癒人數
+472,226(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 238,015 21,353,051 12,927,627 362,123
印度 12,451 10,357,569 9,975,340 149,886
巴西 20,814 7,754,560 6,950,045 196,591
俄羅斯 0 3,260,138 2,640,036 58,988
英國 58,816 2,721,622 6,260 75,547
法國 4,084 2,717,059 201,959 65,549
土耳其 13,695 2,255,607 2,146,430 21,685
意大利 10,798 2,166,244 1,520,106 75,680
西班牙 22,126 1,958,844 196,958 51,078
德國 5,844 1,796,216 1,426,981 35,632
哥倫比亞 10,311 1,686,131 1,552,177 44,187
阿根廷 8,222 1,648,940 1,458,083 43,634
墨西哥 6,464 1,455,219 1,105,834 127,757
波蘭 0 1,322,947 1,069,554 29,161
伊朗 0 1,249,507 1,020,737 55,650
南非 12,601 1,113,349 911,573 30,011
烏克蘭 0 1,111,631 760,660 19,712
秘魯 0 1,019,475 958,682 37,830
荷蘭 45 839,310 9,938 11,770
印尼 0 772,103 639,103 22,911
美國疫情全球數據
21,353,051
確診累積
+238,015(較上日)		 362,123
死亡個案
+2,035(較上日)		 12,927,627
治癒人數
+299,678(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 32,729 2,464,237 1,041,370 26,997
德克薩斯州 18,183 1,837,303 1,495,056 28,753
佛羅里達州 11,256 1,376,692 745,233 22,090
紐約州 11,911 1,069,073 483,274 38,561
伊利諾伊州 5,059 984,880 723,259 18,412
俄亥俄州 5,942 727,423 585,091 9,143
佐治亞州 5,163 696,063 349,984 10,971
賓夕法尼亞州 4,638 670,845 465,567 16,458
田納西州 3,953 612,250 530,494 7,168
北卡羅萊納州 5,187 570,111 487,090 6,941
中國大陸疫情全球數據
87,183
確診累積
+31(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,117
治癒人數
+13(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 4 2,057 2,014 8
上海 6 1,536 1,429 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 1 1,300 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 1 993 944 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 969 948 13
香港疫情全球數據
9,018
確診累積
0(較上日)		 153
死亡個案
0(較上日)		 8,055
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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