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【新加坡疫情】解封後周末人頭湧湧 限聚令放寬至8人
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|8,965
確診/疑似
0(較上日)
|150
死亡個案
0(較上日)
|8,011
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|85,512,962
確診累積
+157,023(較上日)
|1,850,760
死亡個案
+2,214(較上日)
|60,566,336
治癒人數
+100,106(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|97,313
|21,015,374
|12,600,026
|359,673
|印度
|2,657
|10,339,726
|9,943,560
|149,659
|巴西
|2,909
|7,719,314
|6,899,086
|195,805
|俄羅斯
|0
|3,236,787
|2,618,882
|58,506
|法國
|6
|2,700,486
|201,096
|65,048
|英國
|102
|2,662,636
|5,918
|75,137
|土耳其
|9,877
|2,241,912
|2,136,534
|21,488
|意大利
|0
|2,155,446
|1,503,900
|75,332
|西班牙
|0
|1,936,718
|196,958
|50,837
|德國
|2,415
|1,783,515
|1,406,793
|35,105
|哥倫比亞
|0
|1,666,408
|1,530,973
|43,765
|阿根廷
|0
|1,634,834
|1,447,092
|43,375
|墨西哥
|0
|1,443,544
|1,090,905
|126,851
|波蘭
|0
|1,318,562
|1,063,093
|29,119
|伊朗
|0
|1,243,434
|1,013,018
|55,540
|烏克蘭
|0
|1,107,137
|755,810
|19,630
|南非
|11,859
|1,100,748
|903,679
|29,577
|秘魯
|0
|1,018,099
|956,800
|37,773
|荷蘭
|0
|832,647
|9,694
|11,707
|印尼
|0
|765,350
|631,937
|22,734
|美國疫情全球數據
|21,015,374
確診累積
+97,313(較上日)
|359,673
死亡個案
+928(較上日)
|12,600,026
治癒人數
+48,816(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|2,392,623
|981,417
|26,533
|德克薩斯州
|0
|1,801,908
|1,464,273
|28,597
|佛羅里達州
|10,603
|1,365,436
|743,136
|21,987
|紐約州
|9,274
|1,053,063
|481,558
|38,358
|伊利諾伊州
|4,469
|979,821
|710,849
|18,322
|俄亥俄州
|6,808
|721,481
|579,583
|9,076
|佐治亞州
|5,778
|690,900
|348,753
|10,964
|賓夕法尼亞州
|4,476
|666,207
|453,531
|16,361
|田納西州
|4,165
|608,297
|526,966
|7,025
|北卡羅萊納州
|6,487
|564,924
|403,488
|6,910
|中國大陸疫情全球數據
|87,122
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,093
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,051
|2,012
|8
|上海
|0
|1,526
|1,429
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|0
|990
|944
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|969
|945
|13
|香港疫情全球數據
|8,965
確診累積
0(較上日)
|150
死亡個案
0(較上日)
|8,011
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫