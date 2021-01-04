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新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/01/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日　時間00:00）
香港疫情全球數據
8,965
確診/疑似
0(較上日)		 150
死亡個案
0(較上日)		 8,011
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
85,355,939
確診累積
0(較上日)		 1,848,546
死亡個案
0(較上日)		 60,466,230
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 20,918,061 12,551,210 358,745
印度 0 10,337,069 9,939,466 149,603
巴西 0 7,716,405 6,893,256 195,742
俄羅斯 0 3,236,787 2,618,882 58,506
法國 0 2,700,480 201,095 65,048
英國 0 2,662,534 5,745 75,136
土耳其 0 2,232,035 2,126,432 21,295
意大利 0 2,155,446 1,503,900 75,332
西班牙 0 1,936,718 196,958 50,837
德國 0 1,781,100 1,401,320 34,925
哥倫比亞 0 1,666,408 1,530,973 43,765
阿根廷 0 1,634,834 1,447,092 43,375
墨西哥 0 1,443,544 1,090,905 126,851
波蘭 0 1,318,562 1,063,093 29,119
伊朗 0 1,243,434 1,013,018 55,540
烏克蘭 0 1,107,137 755,810 19,630
南非 0 1,088,889 897,704 29,175
秘魯 0 1,018,099 956,800 37,773
荷蘭 0 832,647 9,694 11,707
印尼 0 765,350 631,937 22,734
美國疫情全球數據
20,918,061
確診累積
0(較上日)		 358,745
死亡個案
0(較上日)		 12,551,210
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,392,623 981,417 26,533
德克薩斯州 0 1,801,908 1,464,273 28,597
佛羅里達州 0 1,354,833 739,548 21,890
紐約州 0 1,043,789 480,005 38,244
伊利諾伊州 0 975,352 704,775 18,208
俄亥俄州 0 714,673 573,641 9,017
佐治亞州 0 685,122 347,440 10,960
賓夕法尼亞州 0 661,731 453,531 16,307
田納西州 0 604,132 523,089 6,970
北卡羅萊納州 0 558,437 403,488 6,892
中國大陸疫情全球數據
87,122
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,093
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,051 2,012 8
上海 0 1,526 1,429 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 0 990 944 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 969 945 13
香港疫情全球數據
8,965
確診累積
0(較上日)		 150
死亡個案
0(較上日)		 8,011
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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