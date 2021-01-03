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【新冠疫苗】墨西哥有人注射後患腦脊髓炎 各地副作用個案一覽（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|8,965
確診/疑似
+41(較上日)
|150
死亡個案
0(較上日)
|8,011
治癒人數
+43(較上日)
|環球疫情全球數據
|85,231,310
確診累積
+510,546(較上日)
|1,847,104
死亡個案
+7,179(較上日)
|60,419,392
治癒人數
+437,971(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|285,669
|20,904,701
|12,548,408
|358,682
|印度
|13,853
|10,324,631
|9,927,310
|149,471
|巴西
|15,827
|7,716,405
|6,893,256
|195,742
|俄羅斯
|24,150
|3,236,787
|2,618,882
|58,506
|法國
|3,466
|2,700,480
|201,095
|65,048
|英國
|7,755
|2,607,544
|5,745
|74,682
|土耳其
|11,180
|2,232,035
|2,126,432
|21,295
|意大利
|11,825
|2,141,201
|1,489,154
|74,985
|西班牙
|0
|1,936,718
|196,958
|50,837
|德國
|7,334
|1,778,131
|1,401,320
|34,859
|哥倫比亞
|11,528
|1,666,408
|1,530,973
|43,765
|阿根廷
|5,240
|1,634,834
|1,447,092
|43,375
|墨西哥
|6,359
|1,443,544
|1,090,905
|126,851
|波蘭
|5,782
|1,318,562
|1,063,093
|29,119
|伊朗
|5,960
|1,243,434
|1,013,018
|55,540
|烏克蘭
|4,881
|1,107,137
|755,810
|19,630
|南非
|15,002
|1,088,889
|897,704
|29,175
|秘魯
|900
|1,018,099
|956,800
|37,773
|荷蘭
|32
|825,249
|9,694
|11,660
|印尼
|6,877
|765,350
|631,937
|22,734
|美國疫情全球數據
|20,904,701
確診累積
+285,669(較上日)
|358,682
死亡個案
+2,232(較上日)
|12,548,408
治癒人數
+184,757(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|46,966
|2,392,623
|981,417
|26,533
|德克薩斯州
|17,339
|1,801,908
|1,464,273
|28,597
|佛羅里達州
|31,518
|1,354,833
|739,548
|21,890
|紐約州
|12,736
|1,043,789
|480,005
|38,244
|伊利諾伊州
|4,762
|975,352
|704,775
|18,208
|俄亥俄州
|14,293
|714,673
|573,641
|9,017
|佐治亞州
|7,533
|685,122
|347,440
|10,960
|賓夕法尼亞州
|8,772
|661,731
|453,531
|16,307
|田納西州
|17,330
|604,132
|523,089
|6,970
|北卡羅萊納州
|18,892
|558,437
|403,488
|6,892
|中國大陸疫情全球數據
|87,121
確診累積
+23(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,093
治癒人數
+16(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,051
|2,012
|8
|上海
|6
|1,526
|1,429
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|2
|990
|944
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|968
|945
|13
|香港疫情全球數據
|8,965
確診累積
+41(較上日)
|150
死亡個案
0(較上日)
|8,011
治癒人數
+43(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫