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新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2021/01/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日　時間20:00）
香港疫情全球數據
8,965
確診/疑似
+41(較上日)		 150
死亡個案
0(較上日)		 8,011
治癒人數
+43(較上日)
環球疫情全球數據
85,229,454
確診累積
+508,690(較上日)		 1,847,064
死亡個案
+7,139(較上日)		 60,417,125
治癒人數
+435,704(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 285,669 20,904,701 12,548,408 358,682
印度 13,853 10,324,631 9,927,310 149,471
巴西 15,827 7,716,405 6,893,256 195,742
俄羅斯 24,150 3,236,787 2,618,882 58,506
法國 3,466 2,700,480 201,095 65,048
英國 7,755 2,607,544 5,745 74,682
土耳其 11,180 2,232,035 2,126,432 21,295
意大利 11,825 2,141,201 1,489,154 74,985
西班牙 0 1,936,718 196,958 50,837
德國 6,762 1,777,559 1,400,810 34,859
哥倫比亞 11,528 1,666,408 1,530,973 43,765
阿根廷 5,240 1,634,834 1,447,092 43,375
墨西哥 6,359 1,443,544 1,090,905 126,851
波蘭 5,782 1,318,562 1,063,093 29,119
伊朗 5,960 1,243,434 1,013,018 55,540
烏克蘭 4,881 1,107,137 755,810 19,630
南非 15,002 1,088,889 897,704 29,175
秘魯 900 1,018,099 956,800 37,773
荷蘭 32 825,249 9,694 11,660
印尼 6,877 765,350 631,937 22,734
美國疫情全球數據
20,904,701
確診累積
+285,669(較上日)		 358,682
死亡個案
+2,232(較上日)		 12,548,408
治癒人數
+184,757(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 46,966 2,392,623 981,417 26,533
德克薩斯州 17,339 1,801,908 1,464,273 28,597
佛羅里達州 31,518 1,354,833 739,548 21,890
紐約州 12,736 1,043,789 480,005 38,244
伊利諾伊州 4,762 975,352 704,775 18,208
俄亥俄州 14,293 714,673 573,641 9,017
佐治亞州 7,533 685,122 347,440 10,960
賓夕法尼亞州 8,772 661,731 453,531 16,307
田納西州 17,330 604,132 523,089 6,970
北卡羅萊納州 18,892 558,437 403,488 6,892
中國大陸疫情全球數據
87,120
確診累積
+22(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,093
治癒人數
+16(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 2 2,051 2,012 8
上海 6 1,526 1,429 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 2 990 944 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 968 945 13
香港疫情全球數據
8,965
確診累積
+41(較上日)		 150
死亡個案
0(較上日)		 8,011
治癒人數
+43(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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