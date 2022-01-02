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英國望放寬移民限制 吸引印度人才
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|12,667
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,206
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|289,811,993
確診累積
+1,013,783(較上日)
|5,459,687
死亡個案
+2,866(較上日)
|262,021,413
治癒人數
+349,583(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|168,019
|55,864,519
|49,291,319
|847,162
|印度
|27,553
|34,889,132
|34,284,561
|481,770
|巴西
|3,986
|22,291,507
|21,567,845
|619,139
|英國
|162,572
|13,100,458
|10,365,262
|148,778
|俄羅斯
|18,233
|10,537,966
|9,524,039
|310,518
|法國
|219,126
|10,191,926
|8,134,951
|123,851
|土耳其
|36,731
|9,519,281
|9,086,637
|82,506
|德國
|12,553
|7,196,154
|6,441,000
|112,826
|西班牙
|0
|6,294,745
|5,056,955
|89,405
|意大利
|141,256
|6,266,939
|5,107,729
|137,513
|伊朗
|0
|6,195,403
|6,039,171
|131,639
|阿根廷
|20,020
|5,674,428
|5,320,434
|117,181
|哥倫比亞
|12,415
|5,169,855
|4,974,212
|129,986
|印尼
|0
|4,262,994
|4,114,499
|144,096
|波蘭
|0
|4,120,248
|3,645,692
|97,559
|墨西哥
|9,193
|3,988,916
|3,310,135
|299,525
|烏克蘭
|1,863
|3,674,538
|3,477,188
|96,187
|南非
|9,793
|3,468,079
|3,182,969
|91,198
|荷蘭
|0
|3,148,315
|2,663,810
|20,951
|菲律賓
|4,445
|2,851,931
|2,778,943
|51,570
|美國疫情全球數據
|55,864,519
確診累積
+168,019(較上日)
|847,162
死亡個案
+257(較上日)
|49,291,319
治癒人數
+41,471(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|5,363,784
|5,287,045
|76,739
|德克薩斯州
|0
|4,582,048
|4,320,686
|76,137
|佛羅里達州
|0
|4,213,301
|3,633,553
|62,480
|紐約州
|91,473
|3,676,970
|2,510,092
|60,071
|伊利諾伊州
|0
|2,149,548
|1,762,668
|31,017
|賓夕法尼亞州
|23,189
|2,059,613
|2,022,899
|36,714
|俄亥俄州
|0
|2,016,095
|1,752,831
|29,447
|佐治亞州
|0
|1,839,879
|1,565,184
|31,443
|密歇根州
|0
|1,710,271
|1,241,728
|29,019
|北卡羅萊納州
|0
|1,686,667
|1,538,231
|19,426
|中國大陸疫情全球數據
|102,508
確診累積
+182(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|94,863
治癒人數
+63(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,317
|63,804
|4,512
|廣東
|10
|3,467
|3,346
|8
|上海
|18
|3,121
|2,927
|7
|陝西
|123
|2,342
|733
|3
|黑龍江
|0
|2,035
|2,022
|13
|浙江
|5
|2,028
|1,536
|1
|雲南
|1
|1,818
|1,736
|2
|河南
|1
|1,642
|1,596
|22
|江蘇
|0
|1,625
|1,621
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|12,667
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,206
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫