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新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2022/01/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日　時間17:00）
香港疫情全球數據
12,667
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,206
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
289,811,993
確診累積
+1,013,783(較上日)		 5,459,687
死亡個案
+2,866(較上日)		 262,021,413
治癒人數
+349,583(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 168,019 55,864,519 49,291,319 847,162
印度 27,553 34,889,132 34,284,561 481,770
巴西 3,986 22,291,507 21,567,845 619,139
英國 162,572 13,100,458 10,365,262 148,778
俄羅斯 18,233 10,537,966 9,524,039 310,518
法國 219,126 10,191,926 8,134,951 123,851
土耳其 36,731 9,519,281 9,086,637 82,506
德國 12,553 7,196,154 6,441,000 112,826
西班牙 0 6,294,745 5,056,955 89,405
意大利 141,256 6,266,939 5,107,729 137,513
伊朗 0 6,195,403 6,039,171 131,639
阿根廷 20,020 5,674,428 5,320,434 117,181
哥倫比亞 12,415 5,169,855 4,974,212 129,986
印尼 0 4,262,994 4,114,499 144,096
波蘭 0 4,120,248 3,645,692 97,559
墨西哥 9,193 3,988,916 3,310,135 299,525
烏克蘭 1,863 3,674,538 3,477,188 96,187
南非 9,793 3,468,079 3,182,969 91,198
荷蘭 0 3,148,315 2,663,810 20,951
菲律賓 4,445 2,851,931 2,778,943 51,570
美國疫情全球數據
55,864,519
確診累積
+168,019(較上日)		 847,162
死亡個案
+257(較上日)		 49,291,319
治癒人數
+41,471(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,363,784 5,287,045 76,739
德克薩斯州 0 4,582,048 4,320,686 76,137
佛羅里達州 0 4,213,301 3,633,553 62,480
紐約州 91,473 3,676,970 2,510,092 60,071
伊利諾伊州 0 2,149,548 1,762,668 31,017
賓夕法尼亞州 23,189 2,059,613 2,022,899 36,714
俄亥俄州 0 2,016,095 1,752,831 29,447
佐治亞州 0 1,839,879 1,565,184 31,443
密歇根州 0 1,710,271 1,241,728 29,019
北卡羅萊納州 0 1,686,667 1,538,231 19,426
中國大陸疫情全球數據
102,508
確診累積
+182(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,863
治癒人數
+63(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,317 63,804 4,512
廣東 10 3,467 3,346 8
上海 18 3,121 2,927 7
陝西 123 2,342 733 3
黑龍江 0 2,035 2,022 13
浙江 5 2,028 1,536 1
雲南 1 1,818 1,736 2
河南 1 1,642 1,596 22
江蘇 0 1,625 1,621 0
河北 0 1,458 1,451 7
香港疫情全球數據
12,667
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,206
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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