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新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2021/01/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日　時間09:00）
香港疫情全球數據
8,889
確診/疑似
0(較上日)		 149
死亡個案
0(較上日)		 7,912
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
84,531,067
確診累積
+320,932(較上日)		 1,836,287
死亡個案
+5,054(較上日)		 59,821,382
治癒人數
+145,459(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 152,053 20,614,554 12,356,897 356,401
印度 7,449 10,303,409 9,901,929 149,205
巴西 24,605 7,700,578 6,855,372 195,441
俄羅斯 0 3,186,336 2,580,138 57,555
法國 19,208 2,697,014 200,822 64,892
英國 7,623 2,549,688 5,490 74,235
土耳其 12,203 2,220,855 2,114,760 21,093
意大利 22,210 2,129,376 1,479,988 74,621
西班牙 0 1,936,718 196,958 50,837
德國 1,861 1,762,504 1,374,282 34,388
哥倫比亞 12,105 1,654,880 1,520,548 43,495
阿根廷 4,080 1,629,594 1,426,676 43,319
墨西哥 0 1,426,094 1,074,795 125,807
波蘭 0 1,305,774 1,046,281 28,956
伊朗 0 1,231,429 995,570 55,337
烏克蘭 0 1,096,855 746,680 19,437
南非 16,726 1,073,887 887,701 28,887
秘魯 2,062 1,017,199 954,982 37,724
荷蘭 8,234 816,616 9,651 11,624
印尼 0 751,270 617,936 22,329
美國疫情全球數據
20,614,554
確診累積
+152,053(較上日)		 356,401
死亡個案
+2,020(較上日)		 12,356,897
治癒人數
+44,825(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 47,052 2,345,591 971,305 26,294
德克薩斯州 8,265 1,784,569 1,453,639 28,506
佛羅里達州 0 1,323,315 735,381 21,673
紐約州 15,480 1,031,053 478,718 38,145
伊利諾伊州 7,201 970,590 697,704 18,173
俄亥俄州 0 700,380 556,106 8,962
佐治亞州 11,137 677,589 345,717 10,958
賓夕法尼亞州 6,899 652,959 429,017 16,286
田納西州 0 586,802 508,914 6,907
北卡羅萊納州 0 539,545 403,488 6,748
中國大陸疫情全球數據
87,093
確診累積
+22(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,076
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,046 2,010 8
上海 4 1,520 1,420 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 1 988 944 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 964 942 13
香港疫情全球數據
8,889
確診累積
0(較上日)		 149
死亡個案
0(較上日)		 7,912
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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