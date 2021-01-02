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【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|8,889
確診/疑似
0(較上日)
|149
死亡個案
0(較上日)
|7,912
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|84,448,314
確診累積
+238,179(較上日)
|1,835,298
死亡個案
+4,065(較上日)
|59,792,851
治癒人數
+116,928(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|114,654
|20,577,155
|12,343,296
|356,022
|印度
|7,449
|10,303,409
|9,901,929
|149,205
|巴西
|8,305
|7,684,278
|6,854,800
|195,152
|俄羅斯
|0
|3,186,336
|2,580,138
|57,555
|法國
|65
|2,677,871
|200,352
|64,765
|英國
|7,623
|2,549,688
|5,490
|74,235
|土耳其
|12,203
|2,220,855
|2,114,760
|21,093
|意大利
|22,210
|2,129,376
|1,479,988
|74,621
|西班牙
|0
|1,936,718
|196,958
|50,837
|德國
|1,723
|1,762,366
|1,364,324
|34,388
|哥倫比亞
|12,105
|1,654,880
|1,520,548
|43,495
|阿根廷
|0
|1,625,514
|1,426,676
|43,245
|墨西哥
|0
|1,426,094
|1,074,795
|125,807
|波蘭
|0
|1,305,774
|1,046,281
|28,956
|伊朗
|0
|1,231,429
|995,570
|55,337
|烏克蘭
|0
|1,096,855
|746,680
|19,437
|南非
|16,726
|1,073,887
|887,701
|28,887
|秘魯
|2,062
|1,017,199
|954,982
|37,724
|荷蘭
|8,203
|816,585
|9,615
|11,622
|印尼
|0
|751,270
|617,936
|22,329
|美國疫情全球數據
|20,577,155
確診累積
+114,654(較上日)
|356,022
死亡個案
+1,641(較上日)
|12,343,296
治癒人數
+31,224(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|20,871
|2,319,410
|971,305
|25,992
|德克薩斯州
|8,106
|1,784,410
|1,453,491
|28,505
|佛羅里達州
|0
|1,323,315
|735,381
|21,673
|紐約州
|15,191
|1,030,764
|478,718
|38,142
|伊利諾伊州
|7,201
|970,590
|697,704
|18,173
|俄亥俄州
|0
|700,380
|556,106
|8,962
|佐治亞州
|11,137
|677,589
|345,717
|10,958
|賓夕法尼亞州
|6,899
|652,959
|429,017
|16,286
|田納西州
|0
|586,802
|508,914
|6,907
|北卡羅萊納州
|0
|539,545
|403,488
|6,748
|中國大陸疫情全球數據
|87,071
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,064
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,046
|2,010
|8
|上海
|0
|1,516
|1,412
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|0
|987
|944
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|964
|942
|13
|香港疫情全球數據
|8,889
確診累積
0(較上日)
|149
死亡個案
0(較上日)
|7,912
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫