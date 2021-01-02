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新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2021/01/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月02日　時間03:00）
香港疫情全球數據
8,889
確診/疑似
0(較上日)		 149
死亡個案
0(較上日)		 7,912
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
84,319,835
確診累積
+109,700(較上日)		 1,833,281
死亡個案
+2,048(較上日)		 59,726,006
治癒人數
+50,083(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 33,032 20,495,533 12,313,710 355,071
印度 7,449 10,303,409 9,901,929 149,205
巴西 8,305 7,684,278 6,848,844 195,152
俄羅斯 0 3,186,336 2,580,138 57,555
法國 65 2,677,871 200,352 64,760
英國 7,623 2,549,688 5,490 74,235
土耳其 12,203 2,220,855 2,114,760 21,093
意大利 22,210 2,129,376 1,479,988 74,621
西班牙 0 1,936,718 196,958 50,837
德國 0 1,760,475 1,359,224 34,303
哥倫比亞 0 1,642,775 1,508,419 43,213
阿根廷 0 1,625,514 1,426,676 43,245
墨西哥 0 1,426,094 1,074,795 125,807
波蘭 0 1,305,774 1,046,281 28,956
伊朗 0 1,231,429 995,570 55,337
烏克蘭 0 1,096,855 746,680 19,437
南非 0 1,057,161 879,671 28,469
秘魯 0 1,015,137 953,175 37,680
荷蘭 0 808,382 9,585 11,529
印尼 0 751,270 617,936 22,329
美國疫情全球數據
20,495,533
確診累積
+33,032(較上日)		 355,071
死亡個案
+690(較上日)		 12,313,710
治癒人數
+1,638(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 2,298,539 969,922 25,967
德克薩斯州 0 1,776,304 1,446,543 28,227
佛羅里達州 0 1,323,315 735,381 21,673
紐約州 0 1,015,573 477,196 38,007
伊利諾伊州 7,201 970,590 689,996 18,173
俄亥俄州 0 700,380 556,106 8,962
佐治亞州 0 666,452 344,399 10,934
賓夕法尼亞州 6,899 652,959 429,017 16,286
田納西州 0 586,802 508,914 6,907
北卡羅萊納州 0 539,545 403,488 6,748
中國大陸疫情全球數據
87,071
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,064
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 0 2,046 2,010 8
上海 0 1,516 1,412 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 0 987 944 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 964 942 13
香港疫情全球數據
8,889
確診累積
0(較上日)		 149
死亡個案
0(較上日)		 7,912
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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