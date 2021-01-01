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新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/01/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日　時間21:00）
香港疫情全球數據
8,889
確診/疑似
+42(較上日)		 149
死亡個案
+1(較上日)		 7,912
治癒人數
+99(較上日)
環球疫情全球數據
84,119,873
確診累積
+637,984(較上日)		 1,830,006
死亡個案
+11,456(較上日)		 59,634,811
治癒人數
+378,197(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 207,690 20,445,654 12,308,198 354,215
印度 4,085 10,286,709 9,883,461 149,018
巴西 56,003 7,675,973 6,848,844 194,976
俄羅斯 27,039 3,186,336 2,580,138 57,555
法國 19,893 2,677,666 200,142 64,759
英國 56,029 2,496,231 5,479 73,622
土耳其 14,380 2,208,652 2,100,650 20,881
意大利 23,477 2,107,166 1,463,111 74,159
西班牙 15,603 1,936,718 196,958 50,837
德國 19,562 1,760,715 1,353,247 34,182
哥倫比亞 16,314 1,642,775 1,508,419 43,213
阿根廷 11,586 1,625,514 1,426,676 43,245
墨西哥 12,159 1,426,094 1,074,795 125,807
波蘭 10,896 1,305,774 1,046,281 28,956
伊朗 6,287 1,231,429 995,570 55,337
烏克蘭 9,858 1,096,855 746,680 19,437
南非 18,000 1,057,161 879,671 28,469
秘魯 2,523 1,015,137 953,175 37,680
荷蘭 106 808,382 9,585 11,525
印尼 8,072 751,270 617,936 22,329
美國疫情全球數據
20,445,654
確診累積
+207,690(較上日)		 354,215
死亡個案
+3,088(較上日)		 12,308,198
治癒人數
+123,895(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 31,249 2,298,539 969,922 25,967
德克薩斯州 17,173 1,776,304 1,446,543 28,227
佛羅里達州 17,192 1,323,315 735,381 21,673
紐約州 17,049 1,015,573 477,196 38,007
伊利諾伊州 8,009 963,389 689,996 17,978
俄亥俄州 9,632 700,380 556,106 8,962
佐治亞州 11,709 666,452 344,399 10,934
賓夕法尼亞州 9,311 646,060 429,017 16,073
田納西州 5,993 586,802 508,914 6,907
北卡羅萊納州 6,715 539,545 403,488 6,748
中國大陸疫情全球數據
87,071
確診累積
+19(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 82,064
治癒人數
+17(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,149 63,637 4,512
廣東 2 2,046 2,010 8
上海 5 1,516 1,412 7
浙江 0 1,306 1,293 1
河南 0 1,299 1,270 22
湖南 0 1,021 1,016 4
安徽 0 993 986 6
北京 5 987 944 9
新疆 0 980 977 3
黑龍江 0 964 942 13
香港疫情全球數據
8,889
確診累積
+42(較上日)		 149
死亡個案
+1(較上日)		 7,912
治癒人數
+99(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 743 614 34
觀塘區 0 693 572 7
油尖旺區 0 602 524 9
沙田區 0 561 497 7
九龍城區 0 502 432 8
葵青區 0 479 411 4
深水埗區 0 469 365 11
東區 0 461 369 11
元朗區 0 419 370 6
屯門區 0 402 351 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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