上一篇文章
【美國大選結果】共和黨人最後一擊 欲推翻選舉人票結果（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|8,889
確診/疑似
+42(較上日)
|148
死亡個案
0(較上日)
|7,912
治癒人數
+99(較上日)
|環球疫情全球數據
|84,035,629
確診累積
+553,740(較上日)
|1,828,342
死亡個案
+9,792(較上日)
|59,543,966
治癒人數
+287,352(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|207,690
|20,445,654
|12,308,198
|354,215
|印度
|4,085
|10,286,709
|9,883,461
|149,018
|巴西
|56,003
|7,675,973
|6,848,844
|194,976
|俄羅斯
|0
|3,159,297
|2,554,340
|57,019
|法國
|19,893
|2,677,666
|200,142
|64,759
|英國
|56,029
|2,496,231
|5,479
|73,622
|土耳其
|14,380
|2,208,652
|2,100,650
|20,881
|意大利
|23,477
|2,107,166
|1,463,111
|74,159
|西班牙
|15,603
|1,936,718
|196,958
|50,837
|德國
|19,367
|1,760,520
|1,350,708
|34,182
|哥倫比亞
|16,314
|1,642,775
|1,508,419
|43,213
|阿根廷
|11,586
|1,625,514
|1,426,676
|43,245
|墨西哥
|12,159
|1,426,094
|1,074,795
|125,807
|波蘭
|0
|1,294,878
|1,036,138
|28,554
|伊朗
|0
|1,225,142
|988,833
|55,223
|烏克蘭
|9,432
|1,096,429
|736,611
|19,428
|南非
|18,000
|1,057,161
|879,671
|28,469
|秘魯
|2,523
|1,015,137
|953,175
|37,680
|荷蘭
|106
|808,382
|9,585
|11,525
|印尼
|0
|743,198
|611,097
|22,138
|美國疫情全球數據
|20,445,654
確診累積
+207,690(較上日)
|354,215
死亡個案
+3,088(較上日)
|12,308,198
治癒人數
+123,895(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|31,249
|2,298,539
|969,922
|25,967
|德克薩斯州
|17,173
|1,776,304
|1,446,543
|28,227
|佛羅里達州
|17,192
|1,323,315
|735,381
|21,673
|紐約州
|17,049
|1,015,573
|477,196
|38,007
|伊利諾伊州
|8,009
|963,389
|689,996
|17,978
|俄亥俄州
|9,632
|700,380
|556,106
|8,962
|佐治亞州
|11,709
|666,452
|344,399
|10,934
|賓夕法尼亞州
|9,311
|646,060
|429,017
|16,073
|田納西州
|5,993
|586,802
|508,914
|6,907
|北卡羅萊納州
|6,715
|539,545
|403,488
|6,748
|中國大陸疫情全球數據
|87,071
確診累積
+19(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|82,067
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,149
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,046
|2,010
|8
|上海
|5
|1,516
|1,412
|7
|浙江
|0
|1,306
|1,293
|1
|河南
|0
|1,299
|1,270
|22
|湖南
|0
|1,021
|1,016
|4
|安徽
|0
|993
|986
|6
|北京
|5
|987
|944
|9
|新疆
|0
|980
|977
|3
|黑龍江
|0
|964
|942
|13
|香港疫情全球數據
|8,889
確診累積
+42(較上日)
|148
死亡個案
0(較上日)
|7,912
治癒人數
+99(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|743
|614
|34
|觀塘區
|0
|693
|572
|7
|油尖旺區
|0
|602
|524
|9
|沙田區
|0
|561
|497
|7
|九龍城區
|0
|502
|432
|8
|葵青區
|0
|479
|411
|4
|深水埗區
|0
|469
|365
|11
|東區
|0
|461
|369
|11
|元朗區
|0
|419
|370
|6
|屯門區
|0
|402
|351
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫