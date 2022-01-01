下一篇文章
以加批打第四針 限體弱人士
|新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|12,650
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,189
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|287,178,527
確診累積
0(較上日)
|5,450,450
死亡個案
0(較上日)
|261,036,951
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|55,252,823
|49,072,839
|845,745
|印度
|0
|34,838,804
|34,266,363
|481,080
|巴西
|0
|22,277,239
|21,567,845
|619,024
|英國
|0
|12,748,050
|10,271,706
|148,421
|俄羅斯
|0
|10,499,982
|9,463,919
|308,860
|法國
|0
|9,740,600
|8,037,752
|123,552
|土耳其
|0
|9,441,764
|9,039,344
|82,198
|德國
|0
|7,142,982
|6,382,900
|112,512
|西班牙
|0
|6,294,745
|5,056,955
|89,405
|伊朗
|0
|6,194,401
|6,037,090
|131,606
|意大利
|0
|5,981,428
|5,064,718
|137,247
|阿根廷
|0
|5,606,745
|5,294,529
|117,146
|哥倫比亞
|0
|5,147,039
|4,967,873
|129,901
|印尼
|0
|4,262,720
|4,114,334
|144,094
|波蘭
|0
|4,108,215
|3,630,119
|97,054
|墨西哥
|0
|3,969,686
|3,306,071
|299,285
|烏克蘭
|0
|3,667,649
|3,468,858
|95,899
|南非
|0
|3,446,532
|3,159,143
|91,061
|荷蘭
|0
|3,132,745
|2,640,799
|20,924
|菲律賓
|0
|2,843,979
|2,778,242
|51,504
|美國疫情全球數據
|55,252,823
確診累積
0(較上日)
|845,745
死亡個案
0(較上日)
|49,072,839
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|5,324,741
|5,248,051
|76,690
|德克薩斯州
|0
|4,582,048
|4,320,686
|76,137
|佛羅里達州
|0
|4,137,339
|3,631,504
|62,480
|紐約州
|0
|3,515,464
|2,500,338
|59,943
|伊利諾伊州
|0
|2,149,548
|1,762,668
|31,017
|賓夕法尼亞州
|0
|2,013,156
|1,976,517
|36,639
|俄亥俄州
|0
|1,995,497
|1,745,280
|28,780
|佐治亞州
|0
|1,816,441
|1,559,093
|31,418
|密歇根州
|0
|1,710,271
|1,241,728
|29,019
|北卡羅萊納州
|0
|1,667,493
|1,538,231
|19,399
|中國大陸疫情全球數據
|102,089
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|94,743
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,317
|63,804
|4,512
|廣東
|0
|3,446
|3,342
|8
|上海
|0
|3,093
|2,909
|7
|陝西
|0
|2,044
|728
|3
|黑龍江
|0
|2,035
|2,022
|13
|浙江
|0
|2,016
|1,536
|1
|雲南
|0
|1,815
|1,727
|2
|河南
|0
|1,641
|1,593
|22
|江蘇
|0
|1,625
|1,620
|0
|河北
|0
|1,458
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|12,650
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,189
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫