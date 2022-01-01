  • 18°C
香港時間 : 2022101日 (六) 00:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2022/01/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日　時間00:00）
香港疫情全球數據
12,650
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,189
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
287,178,527
確診累積
0(較上日)		 5,450,450
死亡個案
0(較上日)		 261,036,951
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 55,252,823 49,072,839 845,745
印度 0 34,838,804 34,266,363 481,080
巴西 0 22,277,239 21,567,845 619,024
英國 0 12,748,050 10,271,706 148,421
俄羅斯 0 10,499,982 9,463,919 308,860
法國 0 9,740,600 8,037,752 123,552
土耳其 0 9,441,764 9,039,344 82,198
德國 0 7,142,982 6,382,900 112,512
西班牙 0 6,294,745 5,056,955 89,405
伊朗 0 6,194,401 6,037,090 131,606
意大利 0 5,981,428 5,064,718 137,247
阿根廷 0 5,606,745 5,294,529 117,146
哥倫比亞 0 5,147,039 4,967,873 129,901
印尼 0 4,262,720 4,114,334 144,094
波蘭 0 4,108,215 3,630,119 97,054
墨西哥 0 3,969,686 3,306,071 299,285
烏克蘭 0 3,667,649 3,468,858 95,899
南非 0 3,446,532 3,159,143 91,061
荷蘭 0 3,132,745 2,640,799 20,924
菲律賓 0 2,843,979 2,778,242 51,504
美國疫情全球數據
55,252,823
確診累積
0(較上日)		 845,745
死亡個案
0(較上日)		 49,072,839
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 5,324,741 5,248,051 76,690
德克薩斯州 0 4,582,048 4,320,686 76,137
佛羅里達州 0 4,137,339 3,631,504 62,480
紐約州 0 3,515,464 2,500,338 59,943
伊利諾伊州 0 2,149,548 1,762,668 31,017
賓夕法尼亞州 0 2,013,156 1,976,517 36,639
俄亥俄州 0 1,995,497 1,745,280 28,780
佐治亞州 0 1,816,441 1,559,093 31,418
密歇根州 0 1,710,271 1,241,728 29,019
北卡羅萊納州 0 1,667,493 1,538,231 19,399
中國大陸疫情全球數據
102,089
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 94,743
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,317 63,804 4,512
廣東 0 3,446 3,342 8
上海 0 3,093 2,909 7
陝西 0 2,044 728 3
黑龍江 0 2,035 2,022 13
浙江 0 2,016 1,536 1
雲南 0 1,815 1,727 2
河南 0 1,641 1,593 22
江蘇 0 1,625 1,620 0
河北 0 1,458 1,451 7
香港疫情全球數據
12,650
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,189
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

以加批打第四針 限體弱人士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間00:00）
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【Omicron變種】難逃T細胞 兩外國研究：或降低重症
【Omicron變種】難逃T細胞 兩外國研究：或降低重症
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
地獄廚神餐廳除夕菜單出爐 盛惠3621未包酒水
地獄廚神餐廳除夕菜單出爐 盛惠3621未包酒水
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款