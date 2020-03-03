  • 19°C
香港時間 : 2020303日 (二) 03:12
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美股午市】特朗普促儲局盡快減息 道指急彈近800點

環球經濟金融 01:47 2020/03/03

分享：

美國總統特朗普狠批聯儲局行動緩慢，要求儲局減息至最低 ; 市場憧憬各國央行推出救市政策，美股反覆上升，道指升幅擴大至接近800點。
美股上周創08年金融危機以來最差表現之後，周一發力勁彈。截至本港時間凌晨1時40分，道指報26187點，升777點或3.1%; 標指報3035點，升81點或2.8%。納指報8801點，升234點或2.8%。蘋果（Apple，美：AAPL）股價抽高7%，為表現最強的道指成分股，主因券商Oppenheimer看好蘋果的AirPods和Watch等裝置前景，把股票評級調升至跑贏大市（outperform）。

特朗普強調，美國利息應該是全球最低，但現況並非如此，並令美國陷於競爭劣勢。特朗普批評聯儲局行動過於遲緩，德國和其他國家都正向經濟注入資金，其他央行已經更加進取了。他重申，美國應該充當領導者，而非跟隨。

儲局將於3月18至19日議息，利率期貨反映本月減息可能性達100%。高盛估計上半年將累計減息1厘，當中3月或大減半厘。

美元在減息憧憬下跌至1個月低，美匯指數低見97.2；美債受追捧，10年債息再跌穿歷史低位，低見1.03厘。

日本央行緊急籲維持市場穩定 道指期貨急彈逾500點

歐洲央行：準備好採取行動 應對新冠肺炎疫情

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +777點 26187點
美國標指 +81點 3035點
美國納指 +234點 8801點
歐洲Stoxx 600指數 +0.1% 375.97點
     
美匯指數 -1.0% 97.20
歐元 +1.3% 1.1172美元
日圓 +0.3% 107.77兌1美元
英鎊 -0.1% 1.2805美元
     
美國2年債息 -6點子 0.82厘
美國10年債息 -4點子 1.085厘
     
紐約期油 +5.1% 46.99美元
倫敦布蘭特期油 +4.8% 52.07美元
現貨金 +0.6% 1594.6美元
     
＊截至本港1時45分    

責任編輯：柯志宏

 

議息 減息 利率期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 蘋果（Apple，美：AAPL） AirPods 新報

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月03日 時間03:00）

下一篇文章

【歐股收市】觀望環球刺激措施 歐股先跌後穩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區疫病
【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區疫病
【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住
【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住
【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
【美國疫情分佈圖】擴散11州2死 紐約等大城市染病
【美國疫情分佈圖】擴散11州2死 紐約等大城市染病