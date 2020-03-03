【美股午市】特朗普促儲局盡快減息 道指急彈近800點

美國總統特朗普狠批聯儲局行動緩慢，要求儲局減息至最低 ; 市場憧憬各國央行推出救市政策，美股反覆上升，道指升幅擴大至接近800點。

美股上周創08年金融危機以來最差表現之後，周一發力勁彈。截至本港時間凌晨1時40分，道指報26187點，升777點或3.1%; 標指報3035點，升81點或2.8%。納指報8801點，升234點或2.8%。蘋果（Apple，美：AAPL）股價抽高7%，為表現最強的道指成分股，主因券商Oppenheimer看好蘋果的AirPods和Watch等裝置前景，把股票評級調升至跑贏大市（outperform）。

特朗普強調，美國利息應該是全球最低，但現況並非如此，並令美國陷於競爭劣勢。特朗普批評聯儲局行動過於遲緩，德國和其他國家都正向經濟注入資金，其他央行已經更加進取了。他重申，美國應該充當領導者，而非跟隨。

儲局將於3月18至19日議息，利率期貨反映本月減息可能性達100%。高盛估計上半年將累計減息1厘，當中3月或大減半厘。

美元在減息憧憬下跌至1個月低，美匯指數低見97.2；美債受追捧，10年債息再跌穿歷史低位，低見1.03厘。

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主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +777點 26187點 美國標指 +81點 3035點 美國納指 +234點 8801點 歐洲Stoxx 600指數 +0.1% 375.97點 美匯指數 -1.0% 97.20 歐元 +1.3% 1.1172美元 日圓 +0.3% 107.77兌1美元 英鎊 -0.1% 1.2805美元 美國2年債息 -6點子 0.82厘 美國10年債息 -4點子 1.085厘 紐約期油 +5.1% 46.99美元 倫敦布蘭特期油 +4.8% 52.07美元 現貨金 +0.6% 1594.6美元 ＊截至本港1時45分

責任編輯：柯志宏