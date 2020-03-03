【美股午市】特朗普促儲局盡快減息 道指急彈近800點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月03日 時間03:00）
美國總統特朗普狠批聯儲局行動緩慢，要求儲局減息至最低 ; 市場憧憬各國央行推出救市政策，美股反覆上升，道指升幅擴大至接近800點。
美股上周創08年金融危機以來最差表現之後，周一發力勁彈。截至本港時間凌晨1時40分，道指報26187點，升777點或3.1%; 標指報3035點，升81點或2.8%。納指報8801點，升234點或2.8%。蘋果（Apple，美：AAPL）股價抽高7%，為表現最強的道指成分股，主因券商Oppenheimer看好蘋果的AirPods和Watch等裝置前景，把股票評級調升至跑贏大市（outperform）。
特朗普強調，美國利息應該是全球最低，但現況並非如此，並令美國陷於競爭劣勢。特朗普批評聯儲局行動過於遲緩，德國和其他國家都正向經濟注入資金，其他央行已經更加進取了。他重申，美國應該充當領導者，而非跟隨。
儲局將於3月18至19日議息，利率期貨反映本月減息可能性達100%。高盛估計上半年將累計減息1厘，當中3月或大減半厘。
美元在減息憧憬下跌至1個月低，美匯指數低見97.2；美債受追捧，10年債息再跌穿歷史低位，低見1.03厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+777點
|26187點
|美國標指
|+81點
|3035點
|美國納指
|+234點
|8801點
|歐洲Stoxx 600指數
|+0.1%
|375.97點
|美匯指數
|-1.0%
|97.20
|歐元
|+1.3%
|1.1172美元
|日圓
|+0.3%
|107.77兌1美元
|英鎊
|-0.1%
|1.2805美元
|美國2年債息
|-6點子
|0.82厘
|美國10年債息
|-4點子
|1.085厘
|紐約期油
|+5.1%
|46.99美元
|倫敦布蘭特期油
|+4.8%
|52.07美元
|現貨金
|+0.6%
|1594.6美元
|＊截至本港1時45分
責任編輯：柯志宏