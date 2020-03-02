【金融海嘯後最淡？】大摩半個月內再吹笛　削恒指目標價至25900點

▲ 大摩「摩笛」把恒指目標價由26820點，進一步下削至25900點，為半個月內第二度睇淡

外圍股市急挫，美股上周更「黑足一星期」。大摩「摩笛」勢乘再唱淡股市，更把恒指目標價由26820點，進一步下削至25900點，為半個月內第二度睇淡。

摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）發表報告，指肺炎海外擴散，勢累環球經濟增長，遂下調新興市場股份盈利預測，並稱該行之預測已較市場共識低約10至14%。

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郭強盛續稱，對短期市況審慎，料病毒帶來之影響將延續到第二季，並引述該行經濟師預測說全球經濟應為金融海嘯後最低，上半年增速或僅2.4%。

除了下調恒指，他亦調低國指目標價，由10860點，改為看10520點。

不過，大摩對整體中國股市看法未算悲觀，並指其增長更由內需與服務行業主導，隨著內地已漸漸復工，其走勢應較為強韌，予「適度增持」（modest overweight）評級。

該行建議，投資者部署宜側重防守性，留意高質素股份，同時增添黃金配置。針對中資股，大摩繼續看好基建概念，如資源、機械，並對通訊服務相關股份更趨正面。

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