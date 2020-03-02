【朝令夕改】國泰一日內180度轉向　見習機師學員由折返變繼續課程

▲ 國泰一度要求見習機師學員回港，但短短數日間轉變態度。

航空界受近期飽受肺炎疫情衝擊，國泰航空 （00293） 連削運力、推無薪假期，保存現金。消息指，國泰見習機師計劃也受影響，國泰上周向部分已赴澳洲阿德萊德培訓的機師學員稱，將安排他們暫時回港。國泰公關部今日（2日）回應查詢時一度承認事件，但國泰航務總經理Peter Clemmow今晚最新向學員發信稱，該批學員毋須回港，並向他們致歉。

國泰近年加強力度招聘見習機師（cadet pilot），有約10班不同學員在阿德萊德受訓。隨國泰節省成本，消息指，至少4班國泰的培訓班別上周接獲通知，需要暫時回港，待公司運力回升後，才會繼續訓練課程。

據悉，國泰原先安排新一班次上周末赴澳洲開課，於出發前當日向相關學員，提出暫緩行程，並指接受相關學員另覓全職工作。

國泰見習機師課程為期55周，於受訓期間時並非國泰員工，須待學成回港才簽約，正式加入國泰成為二副機師（Second officer）。

國泰發言人今日查詢時稱，確認暫停若干於澳洲阿德萊德進行的飛行訓練課程，直至另行通知，休課學員涉及已於去年第四季開課的4個國泰航空及2個國泰港龍航空機師培訓課程。

不過，同一晚上國泰態度180度轉變，國泰航務總經理Peter Clemmow向4個受影響的國泰見習機師學員發信稱，雖然國泰承受極大財務挑戰，但經再三討論後，公司認同見習機師計劃是長遠規劃，較當前節省現金支出重要，因此會維持原有課程進度。

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記者：麥德銘