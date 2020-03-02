【口罩供應】口罩生產資助接受申請　幾分鐘可下載申請表格及獨有申請編號

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港府的「本地口罩生產資助計劃」今(3月2日)起接受申請，最多可資助20條生產線。資助計劃承諾將會從每條受資助的生產線每月採購最多200萬個口罩，而剩餘的產能則可作本地銷售，不得出口。政府包銷口罩將會派發至政府各部門、醫院管理局、全港公私營安老及殘疾院舍，以及政府外判清潔工友。
有興趣的廠商，只要在網站登記電郵地址等資料，即可獲得電子申請表格及獨立申請編號。據記者實測，只要在網站登記電郵地址，兩、三分鐘內即獲得電子申請表格連結，以及每名申請者獨有的申請編號。企業亦可分階段填寫表格，在網站儲存已輸入的資料。
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資助計劃分四期申請、撥款
本報向生產力局查詢首日的申請宗數，「本地口罩生產資助計劃」秘書處回覆指，資助計劃於3月2日下午3時開始接受申請，申請表格正進行驗證，如有更新將適時公布。事實上，秘書處接獲申請表格後，會為每個申請進行核實和驗證，並遞交予商務及經濟發展局（商經局）審批。由於每個申請個案情況均會不同，審核未能一概而論；而公司在申請前，應留意指引提及的要求及準備相關文件。
資助計劃雖要求廠商提交多項證明及文件，但值得留意的是，資助計劃分四期申請及撥款。口罩測試報告、ISO相關認證則分別於第二期及第三期遞交。廠商只要具備原材料的現貨或定單、廠房地址，及確保擁有無塵車間，即可申請首階段資助。
|分期次數
|撥款
|準則
|第一期
|：（設備開支+廠房設置開支+ 無塵車間設置開支 + 測試和認證開支）x 20%
|1.(i)在港設置生產設備；(ii)原材料庫存量至少足夠每月產量之 25%；(iii)生產口罩而設的無塵車間
2.正式與政府簽署協議
|第二期
|：（設備開支 + 廠房設置開支 + 無塵車間設置開支 +測試和認證開支）x 40% ，並減去第一期撥款
|1.提交由認可實驗室提供的口罩測試報告：證明符合ASTM F2100
2. 無塵車間口罩生產線達所承諾的至少 70%，為期最少一個月。
3. 現有和已採購的原材料可作長期生產，最低物料庫存量應可達每月產量之25%
|第三期
|（設備開支 + 廠房設置開支 + 無塵車間設置開支 +測試和認證開支）x 70%，並減去第一、二期撥款
|1. ISO 13485:2016 品質管理系統認證
2.無塵車間設施獲ISO 14644-1 中的 ISO Class 8認證
3. 口罩生產線的實際生產量達所承諾的至少 90%，為期最少3個月
|第四期
|（設備開支 + 廠房設置開支 + 無塵車間設置開支 + 測試和認證開支），並減去以上三期撥款
|1. 生產線全面投產和運作順暢,而實際生產量於投產後能達所承諾的每年生產量。
2. 提交之最終報告可接受和達滿意水平
資料來源：生產力局申請指引
記者：葉泳珊