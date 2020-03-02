【口罩供應】口罩生產資助接受申請　幾分鐘可下載申請表格及獨有申請編號

分期次數 撥款 準則

第一期 ：（設備開支+廠房設置開支+ 無塵車間設置開支 + 測試和認證開支）x 20%

1.(i)在港設置生產設備；(ii)原材料庫存量至少足夠每月產量之 25%；(iii)生產口罩而設的無塵車間

2.正式與政府簽署協議



第二期 ：（設備開支 + 廠房設置開支 + 無塵車間設置開支 +測試和認證開支）x 40% ，並減去第一期撥款

1.提交由認可實驗室提供的口罩測試報告：證明符合ASTM F2100

2. 無塵車間口罩生產線達所承諾的至少 70%，為期最少一個月。

3. 現有和已採購的原材料可作長期生產，最低物料庫存量應可達每月產量之25%

第三期 （設備開支 + 廠房設置開支 + 無塵車間設置開支 +測試和認證開支）x 70%，並減去第一、二期撥款 1. ISO 13485:2016 品質管理系統認證

2.無塵車間設施獲ISO 14644-1 中的 ISO Class 8認證

3. 口罩生產線的實際生產量達所承諾的至少 90%，為期最少3個月

