【美股開市】蘋果帶領嘗試反彈 道指曾漲300點

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【國際疫情總覽】歐洲疾控中心上調疫情風險 澳洲首現社區傳播 日央表態日圓急回
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情打擊環球經濟，觸發上周環球大跌市。日本央行宣布向市場注入5000億日圓資金，加上市場對聯儲局減息憧憬升溫，改善投資氣氛。但美股周一場外仍經歷「過山車」，道指期貨先升逾500點，再挫300點，開市在蘋果帶領之下嘗試反彈，早段曾升逾300點，報25741點，但之後升幅明顯收窄。
重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）成為大市早段主要動力，股價升3.8%，主因券商Oppenheimer看好蘋果的AirPods和Watch等裝置前景，把股票評級調升至跑贏大市（outperform）。
不過，資金繼續投向避險資產，美債受追捧，10年債息再跌穿歷史低位，低見1.03厘；2年債息跌至0.71厘，下試2016年11月低位；30年債息亦逼近歷史低位，低見1.58厘。
聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五表示，面對新冠肺炎疫情構成的威脅，將會採取適當行動（act as appropriate）以支持經濟，言論令市場的減息憧憬持續升溫。利率期貨昨日顯示，投資者預期局方本月減息達半厘的機率達100%。
美元在減息憧憬下跌至1個月低，美匯指數低見97.31；歐元升0.9%，報1.1129美元；日圓升0.3%，報107.7兌1美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+73點
|25482點
|美國標指
|+9點
|2963點
|美國納指
|+31點
|8598點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.1%
|375.38點
|美匯指數
|-0.6%
|97.55
|歐元
|+0.9%
|1.127美元
|日圓
|-0.4%
|107.64兌1美元
|英鎊
|-0.4%
|1.277美元
|美國2年債息
|-8點子
|0.794厘
|美國10年債息
|-4點子
|1.078厘
|紐約期油
|+3.3%
|46.22美元
|倫敦布蘭特期油
|+2.8%
|51.07美元
|現貨金
|+1.8%
|1594.7美元
|＊截至本港晚上10時40分
責任編輯：方賢