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【美股開市】蘋果帶領嘗試反彈 道指曾漲300點

環球經濟金融 22:40 2020/03/02

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情打擊環球經濟，觸發上周環球大跌市。日本央行宣布向市場注入5000億日圓資金，加上市場對聯儲局減息憧憬升溫，改善投資氣氛。但美股周一場外仍經歷「過山車」，道指期貨先升逾500點，再挫300點，開市在蘋果帶領之下嘗試反彈，早段曾升逾300點，報25741點，但之後升幅明顯收窄。

重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）成為大市早段主要動力，股價升3.8%，主因券商Oppenheimer看好蘋果的AirPods和Watch等裝置前景，把股票評級調升至跑贏大市（outperform）。

不過，資金繼續投向避險資產，美債受追捧，10年債息再跌穿歷史低位，低見1.03厘；2年債息跌至0.71厘，下試2016年11月低位；30年債息亦逼近歷史低位，低見1.58厘。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五表示，面對新冠肺炎疫情構成的威脅，將會採取適當行動（act as appropriate）以支持經濟，言論令市場的減息憧憬持續升溫。利率期貨昨日顯示，投資者預期局方本月減息達半厘的機率達100%。

美元在減息憧憬下跌至1個月低，美匯指數低見97.31；歐元升0.9%，報1.1129美元；日圓升0.3%，報107.7兌1美元。

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主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +73點 25482點
美國標指 +9點 2963點
美國納指 +31點 8598點
歐洲Stoxx 600指數 -0.1% 375.38點
     
美匯指數 -0.6% 97.55
歐元 +0.9% 1.127美元
日圓 -0.4% 107.64兌1美元
英鎊 -0.4% 1.277美元
     
美國2年債息 -8點子 0.794厘
美國10年債息 -4點子 1.078厘
     
紐約期油 +3.3% 46.22美元
倫敦布蘭特期油 +2.8% 51.07美元
現貨金 +1.8% 1594.7美元
     
＊截至本港晚上10時40分    

責任編輯：方賢

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