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歐洲央行：準備好採取行動 應對新冠肺炎疫情

環球經濟金融 21:36 2020/03/02

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市場憧憬全國央行放水支撐經濟。歐洲央行表示，已準備好調整所有措施，以應對新冠肺炎對經濟帶來的不穩定因素。

歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）指，新冠肺炎對全球及歐元區經濟增長帶來不確定因素。

金多斯又指，倘新型冠狀病毒進一步擴散，企業可能會受到更直接的影響，包括供應鏈受延誤。

除新冠肺炎 美股上周大跌另有兇手 影響或未完

日本央行緊急籲維持市場穩定

金多斯表示，歐洲央行隨時準備適當調整其所有措施，以確保通脹持續地朝其目標邁進。

此前，日本央行行長黑田東彥周一罕有地發出緊急講話，稱疫情令日本經濟前景蒙上陰影，將盡力通過市場運作和資產購買操作，提供充足的流動性。

日央周一（2日）早上宣布，向金融機構購買國債，向市場注入5,000億日圓、期限為兩周的資金，為2016年3月以來，日央首次透過回購國債為市場提供資金。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五亦指，聯儲局正在密切關注事態發展，並會採取適當行動來支撐經濟。

法國財長周一勒麥爾（Bruno Le Maire）亦表示，七國集團（G7）財長會採取一致行動，以降低新冠肺炎疫情爆發對經濟的影響。

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