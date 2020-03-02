中信42億售中港麥當勞權益予同系　中港麥當勞值多少錢？

▲ 中信系3年前完成入主麥當勞中港業務，中信股份最新向同系出售股權。

中信股份 （00267） 早前在北京產權中心標售中港麥當勞權益。中信股份晚上公布，向同系中信資本旗下公司CCHL，出售Fast Food Holdings Limited （FFHL）42.31%股權，CCHL同時承擔2.17億美元的股東貸款，總代價5.33億美元（約41.57億港元）。

FFHL持有麥當勞中港業務的52%股權，是次出售權益相當於麥當勞中港業務的22%。以交易總代價計算，麥當勞中港業務估值約24.2億美元（約189億港元）。

中信股份於交易前持有FFHL61.54%權益，完成交易後股權會降至19.23%，未來將不會將FFHL的業績併入報表。

FFHL 原先另一股東為中信股本，是次交易完成後，中信資本權益將增至80.77%。

截至去年12月底，麥當勞內地店達3,383家，香港和澳門門店總數達281家。

中信股份表示，過去3年，麥當勞在中國大陸和香港新開餐廳超過1,000家，收入和盈利都有大幅增長。是次出售為中信股份實現投資價值，中信股份對麥當勞在中國內地和香港的發展潛力充滿信心，並將繼續通過持有剩餘的麥當勞股權參與其未來的發展。

中信系2017年初公布入主麥當勞中國時，麥當勞中國估值約161億港元。

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