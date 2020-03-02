爵爵&貓叔齊嗌兩盒Thx！新貼圖為抗疫港人打氣

▲ LINE香港內容業務總監劉志偉指出，貼圖平台有審核機制，防止有抄襲的貼圖出現。（周俊霖攝）

台灣風格的插畫創作頗受港人歡迎。台灣插畫師組合「爵爵&貓叔」，日前就在社交平台LINE上推出新作，為在「疫境」中奮鬥港人打氣。新作採用LINE早前推出的「隨你填」功能，因此用戶可以在「爵爵&貓叔」的貼圖下加入自選字眼，例如「兩盒Thx」，加強貼圖的趣味與互動性。

▲ 「爵爵&貓叔」的新作品，應用LINE貼圖的新功能隨你填。(圖片來源:爵爵&貓叔專頁)

事實上，疫情蔓延下，在其他社交平台與疫情相關的貼圖都很受歡迎，有不少有趣的新聞事件發生後，在同日已會有港人製作貼圖並上傳，瞬即全港用戶間流行。

社文平台使用增 LINE貼圖收入加13%

LINE香港內容業務總監劉志偉指出，該平台的三大核心業務：貼圖（Sticker）、遊戲與社交新聞平台LINE Today，今年首兩月的使用情況增較去年有所上升，其中LINE貼圖收益就較去年同期增11%，而貼圖付費用戶數目剛比去年同期升13%。他認為，平台多項業務的營收顯著增加，相信與更多人在疫情期間使用平台，並願意購買貼圖有關。

>>【上班抗疫】上班宜分批兼減少會議 港大公共衞生學院教15招防疫秘訣

>>【逆市開店】茶禮品牌逆市擴張 專注推廣網銷抗疫市

▲ 插畫師組合「爵爵&貓叔」的爵爵分享，創作靈感不少來自對港台兩地文化差異的趣聞。（周俊霖攝）

但他強調，貼圖平台設有審核機制，在公布創作者作品前會先由全球團隊審核，一般需時約數日，亦不擬參考其他社交平台，不擬放寬讓用戶自由上傳貼圖。劉志偉介紹，「當然把關時間愈短愈好，但我們重視知識產權，亦不希望平台上有『假貨』」。LINE希望保護平台上的創作者，讓創作者能從貼圖創作中獲得收入。據他透露，該平台的貼圖創作者，可獲得35%收益。另外，為支持創作者，其他地區的LINE亦有舉辦分享會等活動，讓創作者學習其他人的成功經驗。

記者: 周俊霖