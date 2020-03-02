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【中概股】京東去年GMV突破2萬億、上季業績超預期　美股早段漲逾7%

金融經濟 20:32 2020/03/02

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京東2019年業績出爐，去年GMV突破2萬億元人民幣，收入按年升 24.9%至5769億元。

內地電商無懼經濟放慢，繼阿里巴巴 （09988） 上季保持高增長，中概股京東（美：JD）上季收入也增長27%至1707億元人民幣，超出京東第3季季績所預告。

總結全年，京東綫上實物商品支付交易額（GMV）達20854億元，首次突破2萬億元大關。京東美股早段漲逾7%。

京東2019年淨收入按年升24.9%至5769億元（人民幣，下同），淨服務收入按年增長44.1%至662億元，Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年大增211%至107億元。

京東預計，今年首季收入至少増長1成。

京東財報披露，淨服務收入中，物流及其他服務的收入佔比從2017年、2018年的16.8%、27.0%增長至2019年的35.5%。截至去年底，京東物流在中國總共運營超過700個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉庫總面積約1690萬平方米。

另外，2019年年度活躍購買用戶數增至3.62億，按季增加2760萬用戶，單季增長數量創3年新高，新增用戶中超過七成來自低綫城市。

與此同時，京東首席財務官黃宣德宣布，將於9月16日退休，前普華永道審計合夥人、現任京東高級副總裁、京東零售首席財務官許冉將接任，並向京東主席兼首席執行官劉強東匯報。

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股票 Non－GAAP 京東（美：JD）
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