恒指夜期跌穿26000水平 金融經濟 19:57 2020/03/02 分享： ▲ 恒指夜期跌穿26000水平 受內地股市今日大反彈帶動，港股今日亦跟隨向上，中央加快基建項目推進，刺激基建相關股顯著上揚，全日收市時，恒指升161點至26291點；國指亦升182點至10485點，成交金額約1254億元。 港股收市後，恒指夜期跌逾300點，最新報25986點，跌穿26000點水平。 【今日財經焦點】 恒指夜期跌逾300點 跌穿26000水平 滙豐破底散戶未停手 再現「二千人操」護盤 減息救市成定局 救得了股市救不了經濟 減息預期穩定大市 息口敏感股值博率高 港府擬用轉數快派1萬蚊 3大銀行轉數快申請方法 澳元創10年新低 7天定存享11厘息 【投資分析精點】 【熱話圖析】港股能否反彈 26000關成關鍵 【熱話講股】7厘滙豐再現 最新策略部署 【即市攻防】港股炒反彈 阿里屬首選 【余少文談中字股】再現大陽燭 反彈未結束 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 港股曾穿二萬六 想保本做定存利息有幾多？ 2020/02/28 港股曾穿二萬六 想保本做定存利息有幾多？ 財經焦點速覽 - 港股反彈82點至26778點 金融股普遍上升 2020/02/27 港股反彈82點至26778點 金融股普遍上升 財經焦點速覽 - 港股反彈一日又跌196點 財爺派錢1萬買股有咩好選擇？ 2020/02/26 港股反彈一日又跌196點 財爺派錢1萬買股有咩好選擇？ 財經焦點速覽 - 港股終止3連跌 惟大市走勢向淡撈底無須心急 2020/02/25 港股終止3連跌 惟大市走勢向淡撈底無須心急 財經焦點速覽 - 港股收市後外圍挫 道指期貨曾瀉逾700點 2020/02/24 港股收市後外圍挫 道指期貨曾瀉逾700點 恒生指數 成交 香港股票 基建