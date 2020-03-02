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恒指夜期跌穿26000水平

金融經濟 19:57 2020/03/02

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恒指夜期跌穿26000水平

受內地股市今日大反彈帶動，港股今日亦跟隨向上，中央加快基建項目推進，刺激基建相關股顯著上揚，全日收市時，恒指升161點至26291點；國指亦升182點至10485點，成交金額約1254億元。

港股收市後，恒指夜期跌逾300點，最新報25986點，跌穿26000點水平。

【今日財經焦點】

恒指夜期跌逾300點 跌穿26000水平

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欄名 : 財經焦點速覽

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