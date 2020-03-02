【口罩供應】「一合口罩」明日下午預售　料售價將介乎1元至2元多

▲ 「一合口罩」明日下午兩時半開始預售，屆時將公布預售詳情，料4月投產。（Facebook圖片）

「一合口罩」明日下午兩時半開始預售，屆時將公布預售詳情。其負責人何錫漢有意申請港府推出的「本地口罩生產資助計劃」。他透露，已查閱相關申請表格，認為內容不算繁瑣，短時間內將會遞交申請。

「一合口罩」現時的廠房位於觀塘的工業大廈，預計將設有3條口罩生產線，當中兩條將會申請政府資助。何錫漢指，現時正在設置無塵車間，由相關服務商負責，料整個設置過程需時一個月。至於原材料及機器從全球採購，包括台灣、土耳其、瑞典及德國等地，運輸時間大約為兩至三個星期。

▲ 一合口罩的廠房位於觀塘，具有鮮風出入處，以作建立無塵無菌區。（Facebook圖片）

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據他估計，現時其每條生產線每月產能達250萬至400萬個口罩，將以本地銷售為主，「一開始設口罩廠亦是希望滿足香港人需求」。他計劃，除供應予政府外，餘下的將會在品牌網站直接向消費者發售。同時，目前亦有合共30多間公私營機構、非政府組織等，與該口罩廠商洽談，冀從該廠買入口罩。

雖暫時未有計劃分銷至零售商戶，但何錫漢指未來若在零售店上架，亦會先簽訂協議，以免其生產的口罩「被炒」。他指出，初步計劃每個口罩的售價不會遠超疫症爆發前的價格，大約每個1元至2元多。至於成本方面，何坦言現在未有準確數據。不過，他估計其口罩可獲得政府第三級補貼，即成本將高於1元、不高於1.5元。

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記者：葉泳珊