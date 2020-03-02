金管局調查：27%中小企指上季較難獲批貸款

▲ 有27%中小企認為，上季申請銀行貸款獲批難度較6個月前高

金管局公布2019年第四季「中小企貸款狀況調查」結果，有73%受訪中小企認為，去年第四季申請銀行貸款獲批核的難度較6個月前容易或沒有分別，按季跌2個百分點，另外27%受訪者則認為較困難。

金管局指，雖然上季較去年第三季有較高佔比的受訪者感覺銀行批核貸款較6個月前困難，但情況仍較2016年下半年為佳，也與2017年和2018全年的平均結果大致相若。不過，金管局指，大部分受訪中小企在季內並沒有向銀行申請新貸款，而且中小企對銀行貸款批核取態的觀感受多項因素影響。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果，有3%受訪者表示上季曾向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，表示申請不成功的受訪者則佔13%，情況跟去年第二季及第三季大致相若。

金管局指，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的9%及3%，調查結果容易出現較大波動。

另外，在已獲批貸款的受訪者中，86%表示銀行在上季已批出貸款的取態「放寬」或「沒有分別」，高於前一季的68%。

金管局委託香港生產力促進局由2016年第3季起進行是項調查。調查按季進行，每次涵蓋約2,500間不同行業的中小企。

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責任編輯：謝智聰