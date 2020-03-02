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【美國疫情】柯克蘭護老院6人確診 疑成疫情爆發點

環球社會熱點 18:51 2020/03/02

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美國的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情爆發，美國11州有人確診新冠肺炎，美國華盛頓州暫錄得2宗新冠肺炎死亡個案。離西雅圖不遠的柯克蘭（Kirkland）的護老院有最少6人確診新冠肺炎，懷疑成為疫情爆發點。

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華盛頓州西雅圖金縣（King County）的護老院Life Care Center疑為疫情爆發點。美國首宗新冠肺炎死亡病例為華盛頓州1名50多歲男子，他本身患有慢性疾病。另外華盛頓州1名70多歲男子於上周六（2月29日）去世，兩名死者的病情與護老院Life Care Center有關。

Life Care Center1名40多歲的女職員，於上月底確診。另外2名分別80多歲及90多歲的確診女子，及1名70多歲的確診男子病情危急。上述4名確診人士，病情均與護老院Life Care Center有關。

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Life Care Center更有50多名院友及工作人員出現呼吸道疾病症狀，院舍暫時關閉，並禁止任何訪客入內。

由於華盛頓湖技術學院（Lake Washington Institute of Technology）有護理學生，早前曾於該護老院實習。這些學生與110名院友、180名職員及其密切接觸者正受到監視。

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