【上班抗疫】上班宜分批兼減少會議　港大公共衞生學院教15招防疫秘訣　

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，公務員將陸續取消在家工作，逐步返回工作崗位。然而，本港繼續有確診個案，且不少個案更是群組感染個案，顯示社交接觸仍有一定風險。上班族在上下班及公司內，應注意甚麼，做好防疫自保？



港大公共衞生學院在Facebook專頁，列出「疫情下職場防疫15招」建議，教上班族如由出門、上班、出外食午飯到下班回家，如何做好全方位防疫，保護自己減低感染風險。



返工

如情況許可，在家工作

分批上班，減低人流

乘搭公共交通工具要配戴口罩

盡量縮減會議時間



辦工

保持室內空氣流通

辦公室座位盡量分隔

每天消毒鍵盤、滑鼠及手機等日常物品



午餐

進食前妥善處理口罩並洗手

分批用膳，應買外賣或自備飯盒，盡量避免外出

因沒戴口罩，進食期間不宜交談

盡可能避免坐圓枱及面對面用餐，並與他人保持距離

點選單人份餐點，避免共享食物



放工

回家後立即洗手，更換並清潔身上衣物

接觸完門把後，不應觸碰口鼻

應常消毒門把、馬桶、遙控器及水龍頭開關等



最後港大公共衞生學院指出，最重要的一點是，如有不適，切勿上班，以減低感染或傳播病毒的風險。

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記者：伍瑋瑋

責任編輯：梁巧恩