【上班抗疫】上班宜分批兼減少會議　港大公共衞生學院教15招防疫秘訣　

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，公務員將陸續取消在家工作，逐步返回工作崗位。然而，本港繼續有確診個案，且不少個案更是群組感染個案，顯示社交接觸仍有一定風險。上班族在上下班及公司內，應注意甚麼，做好防疫自保？
港大公共衞生學院在Facebook專頁，列出「疫情下職場防疫15招」建議，教上班族如由出門、上班、出外食午飯到下班回家，如何做好全方位防疫，保護自己減低感染風險。
返工
如情況許可，在家工作
分批上班，減低人流
乘搭公共交通工具要配戴口罩
盡量縮減會議時間
辦工
保持室內空氣流通
辦公室座位盡量分隔
每天消毒鍵盤、滑鼠及手機等日常物品
午餐
進食前妥善處理口罩並洗手
分批用膳，應買外賣或自備飯盒，盡量避免外出
因沒戴口罩，進食期間不宜交談
盡可能避免坐圓枱及面對面用餐，並與他人保持距離
點選單人份餐點，避免共享食物
放工
回家後立即洗手，更換並清潔身上衣物
接觸完門把後，不應觸碰口鼻
應常消毒門把、馬桶、遙控器及水龍頭開關等
最後港大公共衞生學院指出，最重要的一點是，如有不適，切勿上班，以減低感染或傳播病毒的風險。
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記者：伍瑋瑋
責任編輯：梁巧恩