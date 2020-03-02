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iPhone XR為去年全球最暢銷機型　華為小米無上榜

金融經濟 18:44 2020/03/02

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counterpoint發佈2019年10款銷量最佳智能手機，蘋果iPhoneXR奪冠，華為及小米無緣上榜。

市場調查機構Counterpoint公布，2019年全球10款最暢銷智能手機榜單。蘋果iPhone XR奪得榜首，蘋果在該排行榜中佔據6個席位，三星奪得3席，中國手機品牌僅OPPO上榜，華為、小米 （01810） 均無緣該榜。

去年全球最暢銷的10款手機，排名依次為，蘋果iPhone XR、iPhone 11、三星Galaxy A50、Galaxy A10、OPPO A5、iPhone 8、Galaxy A20、iPhone 11 Pro Max、iPhone 7、iPhone XS Max。

該機構將蘋果iPhone XR評為2019年最暢銷的機型。蘋果iPhone XR亦是唯一一款機型，在環球每個重要手機市場上，均錄得雙位數的市佔率。

根據Counterpoint此前數據顯示，去年全球智能手機總出貨量為14.86億部，全球銷量前三大品牌分別為三星、華為及蘋果，其銷量分別為2.97億台、2.39億台、1.96億台。即使華為整體銷量已攀升至全球第二，在中國市場佔據第一，但其並沒有任何一款手機銷量可打入全球前10榜單，小米、vivo也均未有產品上榜。

北美地區包括美國和加拿大智能手機銷量排行榜前5名，分別為蘋果iPhone XR、iPhone 11、iPhone 8、iPhone 11 Pro Max、iPhone XS Max。

中國智能手機銷量排行榜前5名，OPPO A5、OPPO A9、vivo Y93、vivo Y93s、華為P30。

歐洲智能手機銷量排行榜前5名，三星Galaxy A50、蘋果iPhone XR、蘋果iPhone 11、三星Galaxy A10、三星Galaxy A40。

中東及非洲地區智能手機銷量排行榜前五名、三星Galaxy A10、三星Galaxy A2 Core、三星Galaxy A50、三星Galaxy A20、三星Galaxy A10s。

亞太地區其他地區，包括印度和新加坡的智能手機銷量排行榜前5名，OPPO A5s、三星Galaxy A50、蘋果iPhone XR、三星Galaxy A10、Realme C2。

拉丁美洲智能手機銷量排行榜前5名、三星Galaxy A10、三星Galaxy J2 Core、摩托羅拉Moto E5 Play、三星Galaxy A20、三星Galaxy J4 Core。

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責任編輯：陳華

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