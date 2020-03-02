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【北大校企破產】方正控股︰北大方正貸款到期　收回成疑或需減值

金融經濟 18:06 2020/03/02

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作為「北京大學校企」的北大方正集團早前因債務違約，遭法院頒令重整。

有國資及北京大學背景的北大方正集團，因債務違約而破產重整。北大方正的子公司之一方正控股 （00418） 公告指，公司於2016年向北大方正授出委託貸款中，未償還金額為3.7億元人民幣。考慮到北大方正當前的經營及財務狀況，公司宣告有關貸款已經為到期債務，但收回成疑。

【北京大學背景】北大方正債務違約　兩批美元債停牌、法院頒令重組（第三版）

方正控股解釋，根據司法重整的相關法律規定，重整期間，北大方正不得對其債務，包括未償還委託貸款及利息進行個別清償。因此，北大方正欠付公司的未償還委託貸款及利息的償還，僅可根據法院最終確定的重整方案執行。公司會尋求法律意見，並盡力根據相關法律及法規收回未償還委託貸款。

公告提醒，北大方正委託貸款違約可能導致對該筆委託貸款的減值處理，並對方正控股截至2019年12月31日止年度的財務報表產生影響。

方正控股稱，目前公司的財務狀況良好且擁有足夠現金以應付營運所需，惟北大方正重整可能影響集團股權架構。公司將持續緊密關注該事件的後續進展及影響，以及對北大方正的應收委託貸款的狀況。

相關文章︰【中國債務】惠譽料民企融資續難 穆迪︰違約上升但無系統風險

彭博社︰去年中國企業離岸債違約達278億元

香港股票 北京 學校 大學 方正控股（00418）

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