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【口罩供應】本地紡織廠研發可洗水口罩　兩星期內推出市面

商業 17:47 2020/03/02

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本地紡織公司逢發織造研發出防水抗菌口罩，料兩星期內推出市面。（曾耀輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情繼續肆虐，有不少企業不忍港人頻頻撲口罩，或以不衛生的方式重用口罩，而希望為社會出一分力。本地紡織公司逢發織造正是其中之一，他們研發出防水抗菌口罩，料兩星期內推出市面。

【口罩供應】口罩生產資助收近千個查詢 料大部分未合標準

該公司總監郭志雄介紹，其企業研發的抗菌銀離子口罩的內層以純銀紗線織成，具有天然抗菌功應。外層則用上澳洲美麗諾羊毛Optim布 ，以緊密結構達成防水效果，防止飛沫滲透。

口罩外層則用上澳洲美麗諾羊毛Optim布 ，以緊密結構達成防水效果。（受訪者提供圖片）

注意不等同外科口罩
郭又再解釋，現時不少防水布料都以化學方式製成，在表面塗上防水層，惟口罩始終是與消費者的呼吸系統息息相關，越少化學成份越安全。即使經過洗滌，口罩的抗菌及防水功能亦不被影響。他續指，雖然公證行仍在處理此款口罩的認證，但早前其布料已通過測試，證明洗水20次後，仍能保持抗菌。

不過，此款口罩不能完全代替外科口罩。郭志雄建議，市民可在此款口罩的內層加上濾芯或外科口罩，以出入高危地方；同時亦可延長外科口罩的使用時間。若然真是苦無口罩，他認為消費者亦可按照早前消委會的呼籲，在內層加入廚房紙、紙巾等，以作過濾效果。

【口罩供應】本地生產資助計劃出爐 一文睇清申請安排（附申請條件 ）

兩星期推出市面　擬先捐贈予長者
郭志雄透露，現時工場已在努力生產，預計未來兩星期可推出市面。售價大約數百元，但成本高昂，故已是近乎「成本價」。他稱，初步亦會聯絡慈善機構、非政府組織，冀口罩可捐贈至有需要人士。

逢發織造的廠房設於香港，現已開始批量生產該款口罩。暫時該企業只得一條小規模生產線製作此口罩，每日產能僅得百多個。完成口罩後，另外亦再洗滌及以臭氧消毒。不過，郭稱其公司已正與不同合作夥伴商議增加生產線，包括聘請已退休的製衣業工人、現職社企小型工場的婦女等。

記者：葉泳珊

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